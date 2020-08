ZA NJIH SMO KOMADI MESA! ULILI SU NAM STRAH U KOSTI! Stravična ispovest britanskog sportiste: DRŽE NAŠE ŽIVOTE U RUKAMA!

Osvajač bronzane medalje na Olimpijskim igrama u Riju, britanski gimnatičar Najl Vilson, tvrdi da u gimnastici vlada kultura zlostavljanja!

Dokumentarni film "Atleta A" podigao je veliku prašinu u svetskoj sportskoj javnosti. Film o doktoru američke reprezentacije Leriju Nasaru, koji je osuđen zbog seksualnog zlostavljanja više od 250 devojčica u Americi, pokrenuo je pravu lavinu u čitavom svetu. Brojni sportisti su počeli da iznose svoja stravična iskustva...

Vilson je tao u razovoru za BBC otkrio da je zlostavljanje prisutno i u britanskoj gimnastici i da se sportisti tretiraju kao komadi mesa.

"Uterali su nam strah u kosti, jer drže naše živote u svojim rukama. Ako bilo šta kažem, to može da utiče na moje mesto u reprezentaciji za OI. Dakle, ćutimo i dradimo šta nam kažu. I tako, u mom slučaju, već dve decenije", otvorio je dušu Vilson i dodao:

"Reč je o emocionoj manipulaciji i primoravanju da radimo preko granica bola. Svi smo naučili kakav je osećaj živeti u strahu – nastupaš ili će biti posledica, a to utiče na čoveka više od svega. U strahu ste da nećete moći da govorite ili da izrazite zabrinutost povodom nečega što vas boli".

On je istakao da sa trenerom ima odličnu saradnju i da je problem zapravo u katastrofalnom sistemu.

"Svakako bih rekao da sam bio zlostavljan. Bez sumnje. Opisao bih to kao kulturu zlostavljanja. Živim i dišem to već 20 godina. Medalje obezbeđuju finansije i zato ćutimo i radimo ono što nam se kaže. Mi smo ti koji osvajaju te medalje, a ipak, i dalje nas tretiraju kao komade mesa i plaćaju nas najmanje. Bojim se da bi i ovaj istup mogao da me košta mesta u reprezentaciji, ali želim da pokrenem promenu, kako bismo mogli da izražavamo svoja mišljenja u budućnosti", kaže Vilson.

