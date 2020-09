ATLETSKI SPEKTAKL U CENTRU BEOGRADA: Evropski i svetski divovi stižu na Trg republike!

Dan uoči spektakla „Dobaci do... 22“ atletskog bacačkog mitinga, održano je druženje učesnika.

Centralni gosti bili su olimpijski i svetski šampioni u bacanju kugle Rajan Krauzer. Prisutne su pozdravili predsednik Srpskog atletskog saveza Veselin Jevrosimović i direktor Slobodan Branković.

“Ovo je prva u seriji radionica koje će SAS organizovati u periodu do početka Svetskog atletskog prvenstva u dvorani Beograd 2022, a na kojima ćemo prezentovati atletske discipline iz sportskog, ali i iz medijskog ugla. Srbija voli atletiku, već smo puni puta dokazali to. A učinićemo sve da Svetsko prvenstvo bude najjače u svetu organizovano do sada i da se o tome priča u celom svetu. A da naša sva deca posle raznih ovakvih promocija i Svetskog prvenstva u Beogradu, sa oduševljenjem pričaju o atletici i da nema mesta u zemlji gde deca se ne bave nekom atletskom disciplinom”, istakao je Slobodan Branković, legenda jugoslovenske atletike, sada uspešni direktor Srpskog atletskog saveza.

Prva disciplina za upoznavanje je Bacanje kugle. To je jedna od najstarijih disciplina i jedna od pet disciplina na prvim atletskim takmičenjima. Interesantno je da je sadašnja težina kugle (7.260 kg) za seniore, nastala u jednom engleskom vojnom logoru, pronalaskom baruta, kada je neko uzeo topovsko đule I bacio ga u daljinu bez upotrebe topa.

Svetski rekord na otvorenom je u vlasništvu Rendija Barnsa – 23.12 m, dok je u dvorani rekorder Rajan Krauzer sa 22.60 m. Državni rekord na

otvorenom u Srbiji drži Dragan Perić sa daljinom od 21.77 m, dok je u dvorani rekorder Armin Sinančević sa 21.13 m.

Rajan Krauzer je imao samo lepe reči o srpskoj prestonici.

“Prvi put sam u Beogradu i stvarno sam oduševljen, zadivljen sam pogledom na Hram Svetog Save. Srećan sam i jedva čekam da se takmičim. Svi su vrlo ljubazni, a hranom smo posebno

zadovoljni. Videli smo i Trg Republike gde će se održati miting i nadamo se da ćemo ljudima na što bolji način prikazati ovu disciplinu. Takođe, drago mi je da će se ovde održati Svetsko prvenstvo u dvorani 2022. godine”, istakao je Rajan Krauzer.

Kovač se osvrnuo na svoju izjavu datu posle Dohe kada je rekao da mu je supruga zabranila da jede sendviče, otud i pitanje srpskih novinara da lije u Beogradu uspeo da proba neke lokalne sendviče.

“Moja supruga je ovde takođe i moram da pazim šta pričam, bili smo sinoć na lokalnoj hrani, jeli smo ćevape, sviđa mi se hrana zaista. Mi moramo da jedemo da budemo veliki i jaki”, uz osmeh je zaključio jedan od najboljih bacača današnjice.

O dvojici takmičara i nesuđenih suparnika u četvrtak, predstavnik Srbije Kolašinac je imao samo lepe reči.

“Mislim da će biti iznenađeni koliko ih ljudi poznaje u Srbiji i koliko će navijati za njih. Što se mene tiče, moram reći da nisam mnogo trenirao

zbog čitave situacije oko korona virusa, i juče sam odlučio da se neću takmičiti, ali ću biti tu da podržim ove momke”, istakao je Kolašinac.

Zbog situacije sa virusom Covid-19, za sve ljubitelje kraljice sportova omogućen je lajv prenos uživo bacačkog atletskog mitinga, koji će biti održan 17. septembra na Trgu Republike sa početkom u 18.00.

Prenos će svi moći da gledaju preko fejsbuk stranice atletskog saveza i Svetskog prvenstva 2022.

