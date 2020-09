ŠAMPION SE VRAĆA NA STAZU: Reno planira proveru Alonsa!

Dvostruki svetski šampion Alonso je pre dve godine napustio Formulu 1 i od tada se samo jednom vratio u taj sport, u aprilu 2019. godine, kada je obavio dvodnevne probe s Meklarenom u Bahreinu.

On se iduće godine vraća u ekipu u kojoj je proveo sedam sezona i osvojio obe titule. Španac je prošle nedelje bio u sedištu ekipe u Velikoj Britaniji i Francuskog i počeo pripreme za povratak na simulatoru.

Ekipa i Alonso žele da se on vrati na stazu i pre zvaničnih trodnevnih testiranja sledeće godine.

Direktor Renoa Siril Abitebul rekao je da ekipa razmatra opcije za ograničenu vožnju i u starim i u sadašnjim bolidima.

"U procesu smo pravljenja programa za Alonsa. Znamo da bi to bilo u drugom delu sezone, tako da ne žurimo. On takodje ima i svoj Indikar program. Mi pravimo program koji bi mogao da se sastoji od nekih bolida iz 2018. godine koje bismo mogli da radimo. Alonso bi želeo da to bude izmedju dva i četiri dana i mi to istražujemo", rekao je Abitebul za Skaj.

"To vozilo će biti na Bliskom istoku kasnije ove godine za naše mlade vozače", dodao je direktor francuske ekipe.

U decembru, na kraju sezone u Abu Dabiju, obaviće se testiranja samo za mlade vozače.

"Ima razgovora i o tome, ali želimo da budemo razumni i oko naših mladih vozača. Imamo Oskara (Pjastrija) koji je već osvojio šampionat Formule 3. Tu su i Kristijan (Lundgard) i Gvanju (Džu) u Formuli 2. Dakle, pokušavamo da održimo ravnotežu izmedju Alonso, koji želi da se vrati na najbolji nivo, ali i na vozače iz naše akademije", naveo je Abitebul.

Beta

Kurir