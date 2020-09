RUKOMETNA REPREZENTACIJA SRBIJE PONOVO NA OKUPU! Katarina Krpež Šlezak u nacionalnom timu posle godinu dana

Posle jednogodišnje pauze kapiten ženske reprezentacije Srbije (postala mama u februaru), Katarina Krpež Šlezak vratila se rukometu! Nova članica ruskog Rostova za koji još uvek nije debitovala zbog administrativnih problema uzrokovanih pandemijom korona virusa, stigla je zajedno sa svojim saigračicama iz reprezentacije u Staru Pazovu, gde u centru Fudbalskog saveza Srbije od ponedeljka vredno trenira pod vođstvom selektora Ljubomira Obradovića.

- Predivan je osećaj igrati ponovo rukomet. Baš sam čekala dugo i srećna sam što sam ovde. Kažu devojke da su se uželele reprezentacije, a možeš misliti kako je meni posle godinu dana. Reprezentacija je reprezentacija – kaže najbolji strelac Evropskog prvenstva 2018 i komentariše svoju formu s obzirom na dugu pauzu:

- Devojke mi govore da se ne vidi da sam se porodila, dobro se osećam, u treningu sam bila već od šeste nedelje posle porađaja. Radila sam individualno, pa od maja po programu iz Rostova. Trčanje, teretana, a poslednjih mesec i po dana imala sam i rukometne treninge. Prošle su upale, dobro se osećam, mislim i da je forma tu. Igramo popodne sa juniorkama trening utakmicu, pa ću videti gde sam.

Po rečima popularne „Krpice“, i ostale devojke su u dobrom ritmu...

- Dobre su, s obzirom na sve probleme koji su nas snašli. Neke devojke su bile u karantinu duže, to se oseti, ali vidim da su u dobroj kondiciji. Srećne su, željne igre, ništa se nije promenila, iako je korona tu. Ona za nas ne postoji kada smo u reprezentaciji. Do subote smo u Pazovi. Igraćemo sa juniorkama i tada. Moram da ih pohvalim. Deca se baš trude, dobro rade, srećne su što smo zajedno ovde. Svi smo jedan kolektiv. Selektor se trudi da nas ne preoptereti, da ostanemo zdrave. Treniramo dobro, prisećamo se onog starog, s obzirom da se devojke nisu okupljale posle završetka Svetskog prvenstva u decembru. Malo taktika, malo igrica, šuterskog treninga. Nema pritiska, važno je da smo tu, bitno je da smo zajedno i polako da gradimo sve korak po korak.

Evropsko prvenstvo u Norveško i Danskoj počinje trećeg decembra...

- Mi ćemo da kidamo tamo. To nam je zagrevanje za kvalifikacije za Tokio, može da bude dobra odskočna daska. Videćemo gde smo s obzirom na situaciju. Nadam se da neće biti povreda i da ćemo zdrave dočekati početak, a onda sam pozitivna prema svakoj utakmici i protivniku.

USKORO U ROSTOVU

- Trebalo bi sledeće nedelje da odem za Rusiju. Nažalost, do sada je zakon bio takav da niste mogli da povedete porodicu sa sobom, supruga i bebicu. I to bi sada trebalo da se uredi. Pričala sam sa novim trenerom Perom Johansonom. Čula sam samo lepo o njemu od Dragane Cvijić i Andree Lekić. Rekao mi je da voli moj stil igre. Sada imam još više motivacije da se borim da uđem u pravu formu. Sa klubom napadaću Ligu šampiona, ali mi je jako bitno da sa reprezentacijom budem najbolja kada je to najpotrebnije, u olimpijskoj godini – rekla je Katarina Krpež Šlezak.