OVO NIKO NIJE OČEKIVAO - LUIS HAMILTON NAPUŠTA FORMULU 1: Ne znam hoću li još voziti, UZBUĐUJU ME i neke druge stvari u životu!

Dvostruka pobeda Mercedesa bila je znak za veliko slavlje, ali je osmehe sa lica veoma brzo zaledila Hamiltonova izjava za SunSport, nakon što se saznalo da će direktor Toto Volf svoje mesto ustupiti nekom drugom.

- Trenutno me to ne brine, ja uopšte ne znam hoću li biti tu sledeće sezone - rekao je Luis, a na molbu da pojasni da li to znači da će napustiti F1, ostao je tajanstven:

- Novembar je, ludo je što Božić nije tako daleko. Osećam se sjajno, kao da bih mogao da nastavim da vozim mesecima, ali ne znam. Spomenuli ste Tota koji je pričao o "roku trajanja", svakako postoji više stvari koje su mi na pameti. Voleo bih da budem tu i sledeče godine, ali za to nema garancije. Mnogo toga me uzbuđuje u životu van Formule 1

