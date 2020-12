LEGENDARNI REPREZENTATIVAC NIKAKO DA ODE U PENZIJU: Bojan Janić se četvrti put vratio na parket i zaigrao za Partizan!

"Ovo je moj četvrti povratak. Nisam planirao, ali okolnosti su takve da je bilo da li da i dalje odlažemo utakmice ili da igramo. Nismo mogli nikoga ni da angažujemo i prelomio sam da se vratim igri", priča Janić, za Novosti.

Kako je sam istakao, i dalje se "oseća kao igrač".

"Moj trenerski put je na početku. Nisam neko ko se izgradio u radu sa mlađim kategorijama. S druge strane imam ogromno igračko iskustvo, tako da mi je lakše da neke stvari radim na terenu. Svestan sam da moram da naučim da radim kada nisam na terenu", istakao je Janić.

"Moj problem je što sam previše takmičarski raspoložen i teško to sada ide. Mislim da će to da se desi tek kada me telo potpuno izda, kada neću moći da se popnem na prvi sprat, onda će mi u glavi doći da sam samo trener".

Partizan je zbog koronavirusa čak morao da odustane od nastupa u Evropi.

"Ne volim da kukam, jer je ona poremetila ceo svet. Ali, nas je baš 'razvalila'. Prati nas od letos, kada smo zbog trojice igrača bili u karantinu. Potom se malo smirilo, uradili smo pripreme, počelo je prvenstvo, a onda je krenulo u etapama da se razboljevamo. Zakačila je i mene, pomoćnog trenera. Ne znam da li smo od početka sezone bili svi na okupu. A mladim igračima je neophodno da dosta rade, da imaju kontinuitet, tako da na njih utiče svaka velika pauza.

Da su bili zdravi neki momci, pre svih Mandić, ne bih se vraćao na teren. Ovako smo morali da se 'krpimo'. Najvažnije je da budemo mirni, pozitivni, puni entuzijazma, tako da verujem da će nam se sve vratiti. Ipak, najvažnije je da se prvenstvo ne zaustavlja. Voleo bih da se završi na terenu, da ne bude kao prošle sezone kada je prekinuto", zaključio je Bojan Janić.

Kurir sport / Večernje novosti

Kurir