BOLJI DANI ZA BICIKLISTE: Loznica gradi biciklističku stazu do Tršića

Ljubitelji biciklizma dobiće dugo željenu stazu do Tršića koja će im omogućiti bezbednu i bezbrižnu vožnju do rodnog sela Vuka Karadžića.

Kako je najavljeno iz gradske uprave ove godine je u lokalnom budžetu planirano 80 miliona dinara za izgradnju pešačko-biciklističke staze od valjevskog puta do centra Tršića. Kako je to pred odbornicima precizirao Nikola Dragićević, direktor JP “Loznica razvoj”, pešačko-biciklistička staza duga 3,6 kilometara biće urađena od restorana “Slavija” na valjevskom putu sve do Tršića. Biće široka dva i po metra, imaće na nekim delovima proširenja, a njena ukupna površina iznosiće 8.600 kvadratnih metara. Imaće ivičnjake, kišnu kanalizaciju, javnu rasvetu celom dužinom, a biće urađeno i 450 betonskih potpornih zidova.

Ova staza značiće ne samo biciklistima već i meštanima Tršića, Runjana i okolnih mesta kao i turistima koji će moći da je koriste za pešačenje ka i od Tršića.

foto: T. Ilić

Loznica je pre nekoliko godina u prigradskom naselju Klupci, između grada i Tršića, uradila 2.300 metara biciklističke staze, ali posle vožnje tom trasom biciklisti moraju ponovo da siđu na valjevski put, a onda voze i saobraćajnicom ka Tršiću gde nemaju svoj prostor i strepe od nesavesnih vozača.

Loznica osim te od pre nekoliko godina ima biciklističku stazu dugačku oko kilometar i po, od Gradilišta, duž Ulice Republike Srpske ka graničnom prelazu Trbušnica, koja se završava u blizini zaobilaznog puta.Treća staza je na Lagatoru, duž Bulevara patrijarha Pavla, gde je nikla nova Loznica. Međutim, ona ima samo oko 800 metara. To su jedine staze odvojene od kolovoza, ukupne dužini od oko četiri i po kilometra, ali je problem što su urađene na različitim delovima grada i nisu međusobno povezane.

Izgradnjom odgovarajuće staze koja će omogućiti da se od Loznice, odnosno Klubaca, do Tršića vozi posebnom trasom namenjenom samo za bicikliste biće ispunjena stara želja ljubitelja okretanja pedala, a oni se nadaju da neće dugo čekati kada će na isti način biti spojeni Loznica i šest kilometara udaljena Banja Koviljača. Takve staze omogućiće bezbednu vožnju svim biciklistima, posebno deci, kao i šansu da se odlazi u porodičnu vožnju ka turističkim destinacijama kao što su Tršić i ‘’kraljevska banja’’.

Grad poslednjih godina izlazi u susret biciklistima. Pre dve godine u okviru projekta “Pedalirajmo zajedno”, koji je finansiralo Ministarstvo omladine i sporta kroz program “Mladi su zakon”, na 18 mesta u Loznici postavljeno je 26 držača za ukupno 104 bicikla.

Da se razmišlja ozbiljno svedoči i to što je u oktobru prošle godine gradonačelnik Vidoje Petrović doneo rešenje o formiranju radne grupe za unapređenje bicilističkog saobraćaja na području Loznice.

T. Ilić / Kurir sport

Kurir