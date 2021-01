DEFINISAN KALENDAR: FIVB objavila datume odbojkaških takmičenja do 2025.

Svetska odbojkaška federacija (FIVB) objavila je datume takmičenja do 2025. godine.

Administrativni Bord FIVB je kao zvanična takmičenja Svetske odbojkaške federacije u seniorskoj konkurenciji odredio Olimpijske igre 2021. u Tokiju i 2024. godine u Parizu, Svetska prvenstva 2022, Ligu nacija, kontinentalne šampionate 2021. i 2023, kao i kvalifikacije za sva navedena takmičenja.

Kalendarom su obuhvaćena i klupska takmičenja na nacionalnom, kontinentalnom i interkontinentalnom nivou.

U 2021, FIVB je period od 19. aprila do 2. maja odredio za odigravanje finalnih utakmica u klupskim kontinentalnim kupovima.

Mečevi po grupama Lige nacija 2021. godine u konkurenciji odbojkašica odigraće se od 14. maja do 13. juna, odnosno od 11. maja do 10. juna u konkurenciji odbojkaša. Finalni turniri u obe konkurencije odigraće se od 23. do 27. juna u Kini (odbojkašice) i Italiji (odbojkaši).

FIVB Kup izazivača 2021. godini u obe konkurencije (kvalifikacije za Ligu nacija) odigraće se od 30. juna do 4. jula u Zadru, u Hrvatskoj (odbojkašice) i Gondomaru, u Portugalu (odbojkaši).

Olimpijske igre u Tokiju odigraće se od 23. jula do 8. avgusta.

Kontinentalni šampionati će se odigrati od 19. avgusta do 19. septembra, s tim što će se prvo igrati prvenstva u konkurenciji odbojkašica, a zatim odbojkaša.

Nacionalna prvenstva u konkurenciji odbojkašica bi trebalo da počnu 17. septembra, odnosno 1. oktobra u konkurenciji odbojkaša.

Svetska klupska prvenstva u obe konkurencije su na programu od 6. do 19. decembra 2021. godine.

U informaciji koju je objavio FIVB naglašava se da su datumi takmičenja odredjeni na osnovu već utvrdjenih datuma za Svetska prvenstva (2022), kvalifikacije za Olipmijske igre (2023) i Olimpijskih igara (2021. i 2024).

Beta

Kurir