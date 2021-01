BRANKICA I DRAGIŠA SU NAJBOLJI: Nagrađeni sportisti Loznice za 2020. godinu

LOZNICA - Brankica Negovanović, karatistkinja KK Šampioni iz Banje Koviljače, i Dragiša Komarčević, fudbaler prvoligaša FK Loznica, najbolji su sportisti Loznici u 2020. godini, u izboru gradske Komisije za sport. Njima su u skupštinskoj sali svečano uručene nagrade, a Brankica je najbolja loznička sportistkinja bila i 2019.

Negovanovićeva je bila uspešna tokom 2020. u kojoj je pobedila na Prvenstvu Srbije i Kupu Srbije, osvojila srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu, a onda je oktobru došla na prvo mesto rang-liste Svetske karate federacije u konkurenciji juniorki do 53 kilograma i na svetskoj rang-listi postala najbolje plasirani srpski karatista. Komarčević je prethodne godine bio ključni igrač fudbalskog kluba sa Lagatora, a zeleno-belima su dosta bodova upisali na svoj konto zahvaljujući njegovim golovima. Prvoligaš FK Loznica dobio je priznanje za najbolji sportski kolektiv u 2020. godini, Zlatomir Sretenović, OK Loznica i OK Proleter, izabran je za najboljeg trenera, a za najbolji sportski radnik je Goran Cerovac, FK Radnički iz Klubaca. Odlukom nadležne komisije najbolji mladi sportisti Loznice u minuloj godini su Aleksandra Gajić, rukometašica i fudbalerka, ŽRK Loznica grad i ŠF Respekt, Svetlana Jerinić, Džiju-dicu klub Loznica, Darko Đukanović, bokser BK Rokica i Marko Savić, mlađi pionir Košarkaškog kluba Loznica. Prema rečima Ljubinka Đokića, pomoćnika gradonačelnika, mladi su najveći potencijal i prioritet grada je briga o njima.

foto: T. Ilić

- Pored brige da se što više dece bavi sportom posebno se staramo o sportskim udruženjima, odnosno klubovima. Naši ciljevi su sport za sve, izgradnja sportskih terena i objekata, transparentno finansiranje sporta iz javnih i privatnih izvora, unapređenje zdravstvene zaštite, kao i stručnog i pedagoškog rada u sportu i, što je posebno važno, učešće medija u promociji sporta. U Loznici imamo šezdesetak klubova sa više od tri hiljade sportista i cilj nam je da afirmišemo fizičko vaspitanje u školama jer je to jedini predmet usmeren na fizički razvoj i zdravlje mladih. Interes grada je realizacija svih projekata čiji je cilj promocija zdravog života – rekao je on na svečanosti čestitajući nagrađenim sportistima na ostvarenim rezultatima kao i njihovim trenerima i roditeljima bez čije pomoći ih ne bi postigli.

Inače, zbog nepovoljne epidemiološke situacije svečano uručenje priznanja održano je tek sada, mesec dana posle donošenja odluke o najboljim lozničkim sportistima, klubovima i sportskim radnicima.

(T.I.)

Kurir