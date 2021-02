DA LI ĆE SE PUBLIKA USKORO VRATITI NA STADIONE? Srđa Janković: Nezahvalno je davati prognozu

Imunolog Srđa Janković izjavio je da nije vreme za bilo kakvo ublažavanje mera protiv korone, zato što je virus i dalje aktivan, a broj zaraženih dnevno ne opada.

"U takvim uslovima ne možemo da očekujemo da je bezbedno imati publiku na sprotskim takmičenjima do daljeg, a kada će to biti zavisi naravno od toga koliko će se situacija brzo poboljšati i nezahvalno je davati prognozu", rekao je Janković za Radio televiziju Srbije.

On je rekao da je vakcinacija najvažnija preventivna mera, ali se ne može očekvati da će ona "preko noći zaustaviti epidemiju", već da će pomoći ako se budu sprovodile sve ostale mere koje su na snazi.

Na pitanje o novim sojevima korone, on je rekao da mere koje štite od starijih podtipova, "štite i od novih".

Govoreći o kolektivnom imunitetu, on je rekao da smo "daleko od toga", ako pod tim podrazumevamo da bolest više ne može da se širi u epidemijskom smislu u zajednici, navodeći da u zbir ulaze vakcinisani i oni koji su preležali koronu.

"To još nije ni blizu praga od 70-80 odsto i u ovom trenutku nije najvažnije da se na to usredsredimo već da se što više vakcinišemo, jer je to više zaštićenih ljudskih života", rekao je Janković.

(Beta)

Kurir