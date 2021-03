KRSTAŠI UBEDLJIVI PROTIV IMENJAKA: Završeno prvo kolo Bokserske lige Srbije! FOTO

U organizaciji Bokserskog saveza Srbije, pod generalnim pokroviteljstvom lige MTS –om, uz direktan TV prenos na TV Arena Fight održan je boj Radničkog iz Kragujevca i njihovih imenjaka iz Beograda u devet težinskih kategorija, a pobedu su na kraju upisali gosti, poznati kao “krstaši” rezultatom 18:4. Takmičenje je održano pod strogim merama zaštite, uz striktno pridržavanje epidemioloških mera propisanih od Kriznog štaba Vlade Srbije, bez publike.

foto: BSS

Branioci titule iz sezone 2019/20, tim sa Crvenog krsta iz Beograda uprkos tome što je promenila veći deo ekipe u odnosnu na prethodnu sezonu, nije dozvolila domaćinu iz Kragujevca da napravi iznenađenje. Beograđani pojačani mladim snagama našeg reprezentatvnog boksa, osvajačima bronzanih medalja za Srbiju na EP za omladince 2020. Stefanom Camovićem i Almirom Memićem stigli su do ubedljvog vođstva u ovom susretu, na koji su pečat stavili najpre teškaš Evdard Zemanko u pobedi na Kragujevčaninom Petrom Maukovićem, zatim i superteškaš Alen Mašović u sudaru sa Aleksandrom Mašićem za ubedljivu pobedu gostujuće ekipe.

foto: BSS

Proleće kuca na vrata i sa sobom donosi pregršt uzbudljivih i lepih dešavanja kada je u pitanju plemenita veština u Srbiji. Sastanak predstavnika klubova, učesnika Superlige Srbije, očekuje se u narednim danima kada će biti doneta odluka oko održavanja 2. kola Lige. Sa velikom pažnjom domaćih poklonika boksa isčekuje se derbi Radničkog Beograd i Crvene zvezde, kao i najavljeno ujedinjenje klubova BK Rokica i BK Loznica. Odlukom Bokserskog saveza Srbije Superligu čine samo domaći takmičari, dok stranci mogu učestvovati samo samo ukoliko imaju prebivalište u Srbiji duže od godinu dana. Takođe ono što je novitet je da svaka ekipa mora imati dva juniora (dve juniorske borbe), čime se podstiče razvoj srpskih nada.

Rezultati, meč 1. kola Superlige Srbije Radnički (Kragujevac) – Radnički (Beograd) 4:18

(juniori: do 60 kg Danilo Gulan – Zoran Velimir 0:2, do 70 kg Mileta Blagojević – Marko Pižurica 0:2, seniori: do 54 kg Dušan Janjić (Radnički Beograd) bez rivala i borbe 0:2, do 57 kg Danijel Alijevski –Milivoj Čurović 2:0, do 60 kg Remzo Iković – Branko Zeremski 2:0, do 64 kg Uroš Čingelić – Stefan Camović 0:2, do 69 kg Aleksandar Stošić – Matija Tijanić 0:2, do 75 kg Predrag Cvetković – Jovan Stevanović 0:2, do 81 kg Miladin Kostić – Almir Memić 0:2, do 91 kg Petar Mauković – Edvard Zemanko 0:2, +91 kg Aleksandar Manić – Alen Mašović 0:2).

