PALMA : JAGODINA JE GLAVNI GRAD SRPSKOG ŽENSKOG RUKOMETA

Predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma danas je primio rukometašice, trenera i rukovodstvo Ženskog rukometnog kluba Jagodina, koji je u subotu po drugi put zaredom osvojio Kup Srbije, pobedivši u finalu nišku Naisu sa 22:21. Jagodini je ovo četvrti osvojen Kup Srbije, drugi za redom i dvostruki je šampion države i na putu je da osvoji i treću titulu prvaka Srbije za redom. “Vi niste pobedili Naisu, vi ste pobedili selektora (selektor reprezentacije Srbije Ljubomir Obradović je i trener Naise).

Više nije Beograd glavni grad ženskog rukometa u Srbiji već Jagodina”, poručio je Marković na prijemu u Skupštini grada Jagodine priređenom za rukometašice Jagodine.

“ Gledao sam utakmicu i bila je napeta do kraja. Pobedili ste pošteno i niko ne može da vam ospori rezultat. Takođe, niko ne može da ospori Tanji Ašanin da je bila najbolji igrač na finalnom turniru, kao ni Jeleni Đurašinović da je bila najbolji golman. Mi smo jedini grad u Srbiji, a verovatno i u Evropi gde nema sponzora za sportske klubove. Sve sportove finansira grad Jagodina, a posebno one koji su u Superligi kao što je ženski rukomet. I ne samo da finansiramo nego i nagrađujemo. Mi u gradskoj upravi štedimo kako bi bilo para i za sport, jer želimo da se mladi ljudi bave sportom, da ih skrenemo sa lošeg puta i da im idoli budu na sportskim terenima. Nastavićemo da vam obezbeđujemo najbolje uslove za rad, kao i do sada”, rekao je Marković.

Predsednik ŽORK Jagodina Aleksandar Miladinović rekao je da će ovaj klub učiniti sve da osvoji i treći put za redom titulu prvaka Srbije i predložio da trener Jagodine Dragan Markov zbog svojih uspeha i uspeha celog tima bude proglašen za počasnog građanina grada Jagodine, kao što je to nekad postao Simo Krunić koji je kao trener Fudbalskog kluba Jagodina osvojio Kup Srbije. Dragan Marković Palma je ovaj predlog prihvatio.

Trener ženskog rukometnog kluba Jagodina Dragan Markov zahvalio se Draganu Markoviću Palmi i gradu Jagodini na podršci i izneo jedan zanimljiv detalj :

“Predsednik našeg kluba Aleksandar Miladinović je jedini predsednik nekog sportskog kluba na svetu koji sedi na klupi zajedno sa trenerom i igračima i proživljava sa nama i dobro i loše”. Gradu Jagodini su se zahvalili i kapiten tima Jelena Gojković, najbolji igrač finalnog turnira Kupa Srbije u Smederevu Tanja Ašanin i najbolji golman Jelena Đurašinović.

Bonus video:

00:21 PALMA : JAGODINA JE GLAVNI GRAD SRPSKOG ŽENSKOG RUKOMETA

Kurir