NEMANJA JOVANOVIĆ ODRADIO PRVO OVOSEZONSKO TAKMIČENJE: Kišna uvertira u Mađarskoj na bonus trci za CEE

Kišno finale uslovilo je da naš predstavnik u rotaks junior kategoriji završi na jedanaestom mestu. Čitava nedelja manje više bila je u znaku broja 11, dok mlađani Neca nosi startni broj 211. Prevelika želja i zahtevna staza, pride mokra učinili su da u superfinalu Jovanović nekoliko puta izleti sa staze.

– Bonus kup za CEE završen je u kišnim uslovima. Prvu zvaničnu trko sam odvezao najbolje što sam mogao i umeo. Od petka kada sam stigao na stazu i sve do subote bilo je super vreme. Međutim u nedelju pred kvalifikacije je počela kiša. Kvalifikovao sam se kao jedanesti. Na startu prve trke sam izbio na peto mesto, a potom izleteo sa staze već u trećem krugu. Trku sam završio kako sam i startovao na jedanestom mestu. Na drugoj trci sam startovao sa iste pozicije i do kraja sam se probio na četvrto mesto. Treću trku kao super finalnu startovao sam sa četvrte pozicije. Sve je krenulo dobro bio sam čak i na drugoj poziciji, a onda sam opet izleteo sa staze. Od tada sam izletao svaki krug od prevelike želje da stignem konkurenciju, ali je to bilo nemoguće, na kraju sam opet bio jedanaesti. Sve u svemu prva zvanična trka po kiši je uspela na neki način. Sledećeg vikenda „selimo“ se u Italiju na stazu Jeselo na prvu trku Centralnoevropske zone CEZ i Sporstil kup – rekao je Nemanja Neca Jovanović.

