UŽIVO, VIDEO! Srbija - Mađarska (12:16), loš nastup naših rukometašica u odlučujućem meču!

Tok meča:

30. minut - 12:16 - Završen je prvi deo igre.

29. minut - 11:16 - Ponovo primamo gol sa krila.

26. minut - 10:15 - Treći gol Dmitrović koja ovim pogotkom prekida seriju Mađarica.

25. minut - 9:14 - Treći gol Marton, šesti na turniru. Tajm-aut Obradović.

21. minut - 8:13 - Drugi gol Marton sa krila.

20. minut - 8:12 - Kovačić je nezaustavljiva, ponovo velika prednost Mađarica posle neverovatnih promašaja Katarine Krpež.

17. minut - 7:11 - Sjajan gol Kiš sa 9 metara, slab blok Srbije.

14. minut - 6:10 - Kurber sa sedmerca upisuje sedmi gol na turniru. Igramo sa igračem manje zbog isključenja Trifunović.

13. minut - 6:7 - Srbija preko Trifunović dolazi do novog gola.

10. minut - 4:5 - Drugi gol Liščević na meču.

7. minut - 3:5 - Gol iz kontre Krpež, nakon gola Liščević.

6. minut - 2:5 - Loš start meča za naše rukometašice.

1. minut - Utakmica je počela.

Naše rukometašice su u prvom kolu turnira u Đeru poražene od prvog favorita Rusije 29:24 (17:13), te nemaju pravo na kiks, ukoliko žele da se nađu na jednom od prva dva mesta tabele, što garantuje učešće na Igrama.

Selektor Ljubomir Obradović je posle poraza od Rusije istakao:

- Čestitke Ruskinjama na pobedi. Nismo znali do 18 časova da li ćemo uopšte igrati ili ne. To je uticalo na našu igru. Dobili smo dozvolu da izađemo iz soba u 15 do 6, bili smo u sobama ceo dan. Igrali smo dobro u većem delu meča, imali priključak na 22:21 i lako primili 23. gol. Promašili smo par zicera, imali problema sa koncentracijom, a na ovom nivou to nije dozvoljeno i to su Ruskinje kaznile. Raspored nam nije išao na ruku, Rusija, pa Mađarska. Nada umire poslednja, idemo na pobedu protiv Mađarica i plasman na Olimpijske Igre.

Jelena Trifunović je svesna značaja meča sa Mađarskom:

- Čestitke Ruskinjama na pobedi. Igrale su dobro, grešilo se na obe strane, ali one su naše greške iskoristile. To je glavni razlog zašto je rezultat ovakav. Ponosna sama na svoj tim, imale smo dobre momente, ali moraćemo da ih imamo više protiv Mađarica. To je najvažniji meč na turniru i moraćemo da igramo bolje.

Meč između Srbije i Mađarske počinje u 17.30, a naše devojke i u nedelju u isto vreme igraju protiv Kazahstana, koji je u prvom kolu ubedljivo poražen od Mađarica 46:19.

