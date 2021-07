ORLOVI POLETELI: Plivači, džudisti, teniseri i stonoteniseri Srbije otputovali u Tokio!

Svi srpski sportisti će se po dolasku u glavni grad Japana smestiti u Olimpijsko selo, saopštio je Olimpijski komitet Srbije.

Deo teniske reprezentacije, koji čine selektor muške reprezentacije Viktor Troicki i Miomir Kecmanović, večeras je otputovao u Tokio, dok će Novak Đoković, Nina Stojanović, Ivana Jorović i Aleksandra Krunić u Japan otputovati dva dana kasnije.

Srbiju će u Tokiju predstavljati sedmoro plivača - Čaba Silađi (100 metara prsno), Velimir Stjepanović (200 metara slobodno), Vuk Čelić (800 metara slobodno), Anja Crevar (400 metara mešovito), Andrej Barna (100 metara slobodno), kao i Uroš Nkolić i Nikola Aćin koji će zajedno sa Velimirom Stjepanovićem i Andrejem Barnom predstavljati Srbiju u štafeti 4x100 metara slobodnim stilom.

Tim Srbije će na Igrama činiti i petoro džusta - u muškoj konkurenciji nastupaće Aleksandar Kukolj (do 100 kilograma), Nemanja Majdov (do 90 kilograma), u ženskoj konkurenciji Anja Obradović (do 63 kilograma), Marica Perišić (do 57 kilograma) i Milica Nikolić (do 48 kilograma).

Put Japana krenula je i stonoteniska reprezentacija Srbije koja je napravila veliko iznenađenje kada je na olimpijskom kvalifikacionom turniru ostvarila plasman na Igre pobedom nad reprezentacijom Hongkonga koja je smatrana za apsolutnog favorita.

Olimpijske igre u Tokiju počinju 23. jula.

Beta