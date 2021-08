OKON NAKON SENZACIJE U MAĐARSKOJ: Osećaj je SJAJAN!

Vozač ekipe Alpin Esteban Okon rekao je da je srećan zbog današnje pobede u Madjarskoj, njegove prve u Formuli 1 i zahvalio timskom kolegi Fernandu Alonsu na pomoći.

"Osećaj je sjajan. Imali smo neke teške trenutke u sezoni, ali smo uspeli da ih prevazidjemo zajedno. Vratili smo se na fantastično mesto i pobedili smo danas. Ne znam šta da kažem, fantastično", rekao je Okon.

Okon je iskoristio haos u prvom krugu na Hungaroringu, vozio je sigurno do kraja i ostvario najveći uspeh u karijeri. Njemu je mnogo pomogao Alonso, koji je nekoliko krugova uspevao da zadrži Luisa Hamiltona iz Mercedesa, koji je popravljao pozicije i imao je priliku čak i za pobedu, iako je u jednom trenutku bio poslednji, 14.

"Čestitam i Fernandu, zahvaljujući njemu ovo je moguće, zbog borbi koje je imao. To je timski rad. Ovo je bio fantastičan dan. Hvala svima u ekipi na velikom poverenju. U teškim trenucima ne znaš gde si, ali ekipa veruje u mene i vratili smo se tamo gde pripadamo", naveo je on.

Okon je rekao da od početka dobro saradjuje sa Alonsom i da su napravili jak dvojac.

"Radimo zajedno i guramo ovaj tim da napreduje i da se primakne vodećima. On je fantastičan momak i zaista uživam u našoj saradnji", naveo je 24-godišnji francuski vozač.

foto: EPA/ALEJANDRO GARCIA

Drugo mesto zauzeo je četvorostruki svetski prvak Sebastijan Fetel iz Aston Martina.

"Pomalo sam razočaran jer sam mislio da sam bio brži u većem delu trke. Esteban nije napravio nijednu grešku, ostajao je na stazi i potpuno je zaslužio svoju prvu pobedu. Ovo je sjajan rezultat za nas, ali kada si tako blizu, radije bi da pobediš nego da zauzmeš drugo mesto", rekao je Fetel.

Treće mesto zauzeo je vozač Mercedesa Luis Hamilton. On je krenuo sa pol pozicije, ali ;je u jednom trenutku bio poslednji, 14. zbog propusta ekipe. Na ponovljenom startu on je jedini bio iza vozila bezbednosti, a ostali vozači su otišli na zamenu guma. On je krug kasnije otišao u boks i na stazu se vratio kao poslednji.

foto: EPA-EFE/ Will Oliver Pool

"Čestitam Estebanu, on je već dugo zvezda koja sija. Dugo se spremala njegova pobeda i zaista sam srećan zbog njega. Sjajno je videti i Aston Martin u vrhu, njihov najbolji rezultat do sada, a znam da imaju još mnogo toga da pokažu", rekao je sedmostruki svetski šampion.

"Danas je bilo teško, uvek sebi otežavamo posao. Ludo je videti da sam bio jedini na stazi na startu, ali takve stvari se dešavaju, izvući ćemo pouku. Dao sam sve od sebe, ništa više nije ostalo. Ušli smo u vikend ne znajući šta će se dogoditi i s obziro na okolnosti, prihvatiću ovaj rezultat", dodao je Hamilton.

U šampionatu Formule 1 sledi pauza, a sezona se nastavlja 29. avgusta za Veliku nagradu Belgije.

Beta