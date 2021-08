UPRKOS VELIKOM PREOKRETU: Kadeti Srbije poraženi od Italije na startu EP

Muška kadetska reprezentacija Srbije poražena je od Italije na otvaranju Evropskog prvenstva rezultatom 28:26 (13:13). Uprkos velikom preokretu, naši momci nisu uspeli da održe prednost do kraja utakmice i Italija je upisala dva boda.

SRBIJA – ITALIJA 26:28 (13:13)

SRBIJA: Mrdović, M. Dodić 5, Podunavac, Simić 1, Zekić, Nešić, Stamenković, Milovanović 1, Čabrilo, Mitrović 4, Antonijević 4, Predović, Zečević 9, Rogan 1, S. Dodić 1, Krivokapić

ITALIJA: Riva, Zanon, De Anđelis 1, Hrovatin 3, Fadaneli 7, Tesi, Visentin 2, Gai 2, Arena 3, Albanini, Bortoli 9, Kasaroto, Kopola, Sontači 1, Aldini, Guđino

Reprezentacija Italije je bolje ušla u utakmicu i vrlo brzo uspela da povede sa 8:2. Naši momci su uspeli da se „probude“ i konsoliduju redove, pa su počeli da tope prednost rivala i do kraja poluvremena došli do izjednačenja – 13:13. U drugom delu utakmice Srbija je na dobrom talasu uspela čak i da potpuno preokrene tok utakmice. Naši kadeti su u uvodnim momentima drugog poluvremena preuzeli inicijativu i poveli sa dva, pa sa tri gola razlike. Iako su pokazali mentalnu i fizčku spremnost da preokrenu meč, nažalost nisu uspeli da održe prednost do kraja utakmice. Ušli su u egal završnicu iz koje su Italijani ipak uspeli da izađu kao pobednici.

Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Nikola Zečević sa 9 postignutih golova, dok je u ekipi Italije isti broj pogodaka postigao Tomas Bortoli.

Za igrača utakmice u našoj ekipi proglašen je golman Luka Krivokapić.

Sledeći protivnik Srbije je Slovenija, koja je u prvom kolu savladala Island rezultatom 26:22. Utakmica je na programu u petak, 13. avgusta od 16:30 časova.

Kurir sport / RSS