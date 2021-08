BIANKA BUŠA: Priželjkujemo punu halu u Beogradu!

Srpska odbojkašica Bianka Buša izjavila je da priželjkuje punu halu tokom Evropskog prvenstva za odbojkašice koje će se igrati u Beogradu.

"Srećne smo što će se prvenstvo igrati u Beogradu. Prethodnih godina smo svašta osvojile, ali nije bilo prilike da igramo pred našom publikom. Imamo veliki motiv i želju da se pokažemo i da opravdamo status svetskog i evropskog šampiona. Imamo najbolji tim na svetu, samo da se sve uklopi i ;sigurna sam da možemo do najsjajnije medalje", izjavila je Buša, a preneo Odbojkaški savez Srbije.

Buša je navela i da sve reprezentacije protiv Srbije pružaju svoj maksimum ali da to neće uticati na igru naše reprezentacije.

"Možda ima tu jedna, dve utakmice koje su teže. Svakako nam to treba pred četvrtfinale i polufinale. Sada već imamo dosta odigranih utakmica uključujući pripreme i Olimpijske igre, tako da će sigurno biti zanimljivo i dobro takmičenje. Svi kada igraju protiv Srbije, onda igraju najjače, ali mi smo na to navikle, tako da se dobro snalazimo pod pritiskom", rekla je Buša.

foto: Profimedia

Reprezentativka Srbija da će organizacija prvenstva biti na nivou koji je bio na prethodnom u Turskoj.

"Pre dve godine kada su Turci organizovali Evropsko prvenstvo, stvarno je bilo na jednom visokom nivou, devojke su bile ispromovisane maksimalno. Mi priželjkujemo isto to, nadam se da se situacija sa korona virusom neće dodatno pogoršati i da ćemo imati priliku da igramo pred punom halom u našoj zemlji", izjavila je Buša.

Buša je pored nastupa za reprezentaciju zadovoljna i svojom klupskom sezonom u Turskoj.

"Ove godine sam bila kod Zorana Terzića u klubu i stvarno mi je bilo dobro. To je moje prvo iskustvo u Turskoj i stvarno sam zadovoljna. Sve mi se svidelo, od kluba do grada i maksimalno sam uživala u sezoni. Terzić mi je dosta pomogao u dosadašnjoj karijeri. Volim da radim sa njim, a i on sa mnom, imamo specifičan odnos. Definitivno je jedan od najboljih trenera", izjavila je Buša.

Evropsko prvenstvo za odbojkašice održaće se od 19. avgusta do 4. semptembra u Beogradu.

Kurir sport/Beta