UZ DOSTA SREĆE: Kadeti Srbije pobedom nad Izaelom zauzeli 13. mesto na Evropskom prvenstvu i obezbedili ostanak u A diviziji

Muška kadetska reprezentacija Srbije savladala je Izrael 27:25 (16:12) i zauzela 13. mesto na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj. Naši kadeti su nakon psihološkog pada uspeli da se podignu u poslednje dve utakmice na kontinentalnom šampionatu i zabeleže dve pobede koje su Srbiji obezbedile ostanak u A diviziji.

SRBIJA – IZRAEL 25:27 (12:16)

SRBIJA: Mrdović, M. Dodić 1, Podunavac, Simić 3, Zekić, Nešić 2, Stamenković 2, Milovanović 2, Čabrilo, Mitrović, Antonijević 2, Predović, Zečević 6, Rogan 2, S. Dodić 7, Krivokapić

IZRAEL: Peled, Hadar, Lejbov 3, Medina 1, Biton, Levi 10, Š. Solomon 5, Guez, Peleg, R. Solomon 1, Libgot, Rosenfeld, Maman 2, Azriel 2. Dahan 1, Koen

Kao što je bio slučaj u susretu sa Austrijom, naši momci su dobro otvorili utakmicu i sa Izraelom. Energično i motivisano brzo su došli do vođstva od 3:0. Efikasni u napadu i čvrsti u odbrani, tokom prvog poluvremena održavali su konstantno vođstvo od četiri gola prednosti i na odmor otišli rezultatom 16:12. Iako je Srbija početkom drugog poluvremena stekla prednost od pet golova, ekipa Izaela je zaigrala bolje, sredinom drugog dela igre napravila preokret i u 47. minutu čak uspela prvi put da povede na utakmici sa 21:20. Srbija silno motivisana ne dozvoljava da se odnos snaga potpuno promeni na terenu i od 50. minuta pravi seriju 4:0 za 26:23, kojom stiče i rezultatsku i psihološku prednost za završnicu meča. Dobrim pristupom igri naši kadeti su održali stečenu prednost i na kraju slavili sa 27:25.

Najefikasniji u našem timu bili su Stefan Dodić sa 7 i Nikola Zečević sa 6 golova, dok je u ekipi Izaela 10 pogodaka postigao Refael Or Levi. Za igrača utakmice u našoj selekciji proglašen je golman Luka Krivokapić.

Selektor kadetske reprezentacije Srbije Đorđe Teodorović

- To je naš mentalitet, kad nas čovek pritera uz zid mi tada pokazujemo najlepše lice. Nisam sumnjao da će momci pokazati da se ova utakmica dobija u odbrani i stvarno su izgarali 60 minuta i borili se kao da im je finalna utakmica za zlatnu medalju. Ostaje žal što nismo uspeli da uđemo među najboljih osam ekipa i onda kada smo već pali u grupu od 9 do 16 onda smo onaj prvi deo odradili bez zalaganja. A ove dve utakmice koje su značile život i ostanak u A diviziji smo igrali onako kako treba da igramo. Promenljivi smo, nije to ništa novo, to su mladi momci od 18, 19 godina, u ekipi ima i šesnaestogodišnjaka i nije za neočekivati da ćemo biti takvi. Ja bih se zahvalio svima u Srbiji koji su nas pratili i koji su davali podršku. Nismo učinili mnogo, 13. mesto apsolutno nije za ponos, ali ako je išta bilo važno na kraju da se izvuče, a to je ostanak u A diviziji. Tako da imamo priliku da i ova generacija, kao i generacija ispod nje mogu da se takmiče sa najboljima, a to je ono što je presudno za napredak srpskog rukometa koji je već dugo u zapećku i ovi rezultati nisu slučajni. Mora se napraviti malo bolji sistem, Rukometni savez je na putu da ga napravi i ja hoću da iskoristim priliku da se zahvalim Rukometnom savezu Srbije na kraju takimičenja. Imali smo fenomenalne uslove za rad, duge pripreme, sve ono što smo poželeli dobijali smo. Ja sam imao punu autonomiju i mogućnost da selektiram one igrače koje sam želeo. Na nesreću nismo mogli da povedemo najbolje. Bilo je nekoliko povređenih igrača, jedan igrač je odbio da igra za reprezentaciju, a jedan nije bio spreman zbog dokumentacije. Tako da je ovo bilo ono najbolje što smo u ovom momentu imali i još jednom se zahvaljujem Savezu na svemu što su nam pružili i na podršci do poslednjeg dana. Sada ćemo videti kakav je put dalje, nadam se da ovi momci zaista imaju svetlu budućnost.

Stefan Dodić

- Bio je ovo jako težak meč, ali borili smo se do kraja. Nažalost nismo ispunili taj prvi cilj. Znam da ova ekipa vredi i znam da ovi momci zaslužuju da budu u najboljih osam. Nažalost, to se nije dogodilo. Meč sa Izraelcima je bio odličan i dokazali smo da mi to možemo i kako se igra za Srbiju. Stvarno mi je drago što sam bio deo ove reprezentacije i nadam se da će u budućnosti biti sve boljih rezultata.

Luka Krivokapić

- Prvi cilj je bio da prođemo grupu, ali nismo uspeli. Drago mi je što sledeće godine možemo da učestvujemo na Evropskom prvenstvu i što će kadeti takođe biti u prilici da se takmiče u A diviziji. Drago mi je što sam uspeo da završim turnir sa dobrim odbranama i sa dobrom utakmicom, ali je najbitnije da smo pobedili. Uspeli smo da se vratimo na kraju utakmice, imamo par vođa u ekipi, to nam je pomoglo i bili smo mentalno jači nego Izrael.

