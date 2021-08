SPORT U POLICIJI: Ogromno interesovanje za akciju Sportskog saveza Srbije!

Takmičari iz policijskih uprava sa cele teritorije Srbije prošli su opštinska i okružna takmičenja, dok smo iz redova MUP u disciplini džudo dobili i prvake na republičkom nivou. Prijavljeno je bilo 60 takmičara, u četiri težinske kategorije, do 81kg, do 90kg, do 100kg i preko 100kg, a takmičenjem je rukovodio prof. dr Miško Blagojević.

Republičkom finalu u SC Šumice prisustvovali su generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković i komandant žandarmerije general Dejan Luković koji su najboljima uručili medalje.

foto: SSS

"Bližimo se kraju prve sezone akcije Sport u policiji. Iako je ovo pilot projekat, interesovanje je veliko, pa sve ukuzauje da će ova akcija biti još jedna u nizu onih koje sporovodi Sportski savez Srbije, a koje će imati dugu tradiciju. Želim da čestitam svim učesnicima, a naravno posebno pobednicima i da se zahvalim onima koji su pomogli u organizaciji ovog takmičenja", rekao je Marinković.

Da sve protekne u najboljem redu pobrinuli su se predstavnici Džudo saveza Beograda, Sportskog centra Šumice, opštine Voždovac, opštine Stari Grad, kao i koordinatori projekta ispred SSS i MUP.

Republička finala u basketu 3x3, odbojci, futsalu i atletici biće održana 10, 11. i 12. septembra u Vrnjačkoj Banji.

foto: SSS

Rezultati po kategorijama -81kg: 1. Mirković Stefan (PUS), 2. Sarić Dušan (ŽNS), 3. Đurić Goran (ROJ), 3. Omasta Igor (PUP) -90kg: 1. Papović Branko (OŽB), 2. Bojović Nemanja (PNZ), 3. Tomić Stefan (PUZ), 3. Grbić Adam (PUK) -100kg: 1. Borenović Boško (UVB), 2. Vučković Vladimir (KOŽ), 3. Kovačević Ognjen (PNS), 3. Popović Saša (UVN) +100kg: 1. Budić Predrag (OŽB), 2. Luković Stefan (PUK), 3. Nikolić Predrag (PUK), 3. Gudeljević Danko (PUŠ).

(Kurir sport / G. A.)