STEFAN MILUNOVIĆ (14) OSVOJIO 180 MEDALJA: Uzori su mi Jovana Preković i Slobodan Bitević, nadam se prvom mestu na svetu!

Nakon velikog uspeha srpske karatistkinje Jovane Preković i osvajanja zlatne medalje na Olimpijskim Igrama u Tokiju, značajno je poraslo interesovanje za ovom plemenitom veštinom u Srbiji. Mnogo je talentovane dece koja žele da dostignu Jovanin uspeh, a među njima je i mladi karatista Stefan Milunović. Ovaj 14-godišnji dečak je sa samo pet godina počeo da se bavi karateom, do sada je osvojio čak 180 medalja, a za Kurir je pričao o svojim počecima bavljenja ovim sportom.

foto: Privatna Arhiva

-Još u vrtiću, kada sam imao pet godina, delili su flajere ko želi da se upiše na karate. Odmah sam odlučio da to uradim. Roditelji su se složili sa tim. Oni su mi uvek bili podrška, nisu me sputavali ni u čemu, želeli su da se bavim onim što volim, a to je karate.

Potom se osvrnuo i na svoj prvi veliki uspeh.

- Dok sam bio pionir, učestvovao sam na velikom turniru u Budimpešti, Tatami Kup, gde sam bio prvi. Takođe sam učestvovao na Svetskom kupu u Umagu gde sam bio peti.

Sada je kadet i bori se u kategoriji -52 kilograma.

-Skoro sam bio na turniru na Kipru, gde sam pobedio prva tri meča, a onda u četvrtfinalu izgubio od Rusa. Onda sam išao u Poreč, izgubio sam tu u polufinalu od Crnogorca i bio sam peti. Sad me očekuje liga u Istanbulu i u Veneciji, a u februaru prvenstvo Evrope u Češkoj i u avgustu naredne godine prvenstvo sveta.

foto: Privatna Arhiva

Zahvalio se onima bez kojih ovoliki broj medalja ne bi bilo moguće osvojiti.

-Za moj uspeh zahvaljujem mom treneru prof.dr Milošu Mudriću, koji je sa mnom od početka, kao i karate klubu „Žandarmerija" za koji se takmičim. Takođe i Milan Grubješić, moj kondicioni trener je zaslužan za veliki uspeh. Tu bih spomenuo i sponzore bez kojih odlazak na strane turnire ne bi bio moguć. Hotel Konstantin, restoran ABC i Tamoza Trejding firma (Tamoza Trading Ltd). Kao i svaki mladi sportista i Stefan ima svoje uzore u svom sportu. -Moji uzori su Slobodan Bitević i Jovana Preković kao naši najuspešniji karatisti, završio je priču mladi karatista.

foto: Privatna arhiva

Najbolje plasirani kadet iz Srbije na svetskoj rang listi - Šesti na svetskoj rang listi kadeta - 4 puta bio prvak države - 4 puta prvak Beograda - 2 puta na školskom prvenstvu za takmičenje svih škola u Srbiji je bio prvi - Zlatne medalje na međunarodnim turnirima u Italiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Mađarskoj, Sloveniji - Na Seminaru u Slovačkoj gde brojni karatisti iz čitave Evrope dolaze, zauzeo je prvu poziciju

Kurir / sport Darko Lučić