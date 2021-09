BOKSERSKI SPEKTAKL NA TRGU U ŠAPCU: Pojedinačno seniorsko prvenstvo Srbije

Pojedinačno seniorsko prvenstvo Srbije ulazi u finiš, a u protekla četiri dana dobijeno 38 finalista svih težinskih kategorija.

Kako je saopšteno, pohod na šampionske trofeje na centralnom Trgu u Šapcu kreće od 17 sati, kada će u ring ući seniorke i boriti se za naslov najboljih u Srbiji, dok seniori sa istim zadatkom, kreću od 19 sati.

Seniori sa istim zadatkom, kreću od 19 časova, ali pred njima je ovaj put teži i izazovniji posao. Pojedinačno seniorsko prvenstvo 2021. u Šapcu ujedno je i izborno takmičenje za naše najbolje boksere koji će Srbiju, domaćina Svetskog prvenstva 2021. predstavljati u beogradskoj Areni od 24. oktobra do 6.novembra.

Zbog loših vremenskih uslova prva dva dana Prvenstva održana su u dvorani Srednje ekonomske škole “Stana Milanović”, a zarim kada je sunce ponovo stupilo na scenu omogućilo je da polufinala budu održana na otvorenom, na centralnom gradskom Trgu u Šapcu koji je bio ispunjen do poslednjeg mesta što bokserima I njihovim timovima, što ljubiteljima plemenite veštine koji su se uželeli dobrih partija.

Slede finala, sledi spektakl u kome će nakon intoniranja himne Srbije u svoje bitke krenuti 16 dama i 22 boksera. Boks noći srpskih šampiona u Šapcu prisustvovaće i specijalni gosti Ministar unutrašnjih poslova Aleksandra Vulin i Ministar omladine I sporta Vanja Udovičić, gradonačelnik Šapca dr Aleksandar Pajić I drugi.

Organizator je Bokserski savez Srbije, pokrovitelj Grad Šabac, a tehnički organizator Bokserski klub „Mačva“. Ulaz za sve mečeve je slobodan.

Slede vrhunski mečevi kako kod dama gde ćemo imati priliku da vidimo najbolju bokserku Srbije i učesnicu Olimpijskih igara u Tokiju Ninu Radovanović koja će u kateogriji do 52 kg odmeriti snage sa Jasminom Nađ, neizvesan meč se očekuje u sudaru Milene Matović i Nikoline Gajić u kategoriji do 66 kg. U muškoj konkurenciji prema rečima stručnjaka nakon izlaska rasporeda finala poslednjih šest mečeva šanse su 50 na prema 50, što garantuje kvalitetne, neizvesne i borbe u kojima će svaki bokser uložiti svo svoje znanje, snagu i energiju za trijumf. U kategoriji do 71 kg Vladimir Gubaš će za rivala imati Džejlana Toskića, Almir Memić koji je na putu do finala pobedio favorizovanog Sandra Poletana, za rivala će imati Voutera Đokića koji koji živi u Holandiji, ali se takmiči pod srpskom zastavom, Igor Rogić koji je Somboru doneo titulu u Superligi Srbije u konkurenciji do 80 kg pokušaće da zaustavi ove sezone nepobedivog Vladimira Mirončikova.

Pred nama je fantastično boks veče u Šapcu koje će iznedriti nove šampione Srbije, podržimo ih na tom putu.

Seniorke Minimum (45-48kg) Kristina Nađ Varga- Sandra Maran

Seniorke Muva Laka (50kg) Jovana Zdravković – Snezana Šiljković

Seniorke Muva (52kg) Nina Radovanović - Jasmina Nađ

Seniorke Pero (57kg) Jelena Zekić - Jovanka Radulović

Seniorke Laka (60kg) Nina Pavlović - Natalia Shadrina

Seniorke Velter (66kg) Milena Matović - Nikolina Gajić

Seniorke Srednja (75kg) Aleksandra Rapajić - Vladana Radović

Seniorke Teska (+81kg) Sara Jovanović - Aleksei Stefanović

Seniori Bantam (54kg) Omer Ametović - Tamir Galanov

Seniori Pero (57kg) Veljko Gligorić – Rifat Azemi

Seniori Laka (60kg) Semiz Aličić – Nazif Sejdi

Seniori Poluvelter (63.5kg) Nikola Filipović - Nenad Jovanović

Seniori Velter (67kg) Vakhid Abbasov - Ognjen Vujičić

Seniori Polusrednja (71kg) Vladimir Gubaš - Džejlan Toskić

Seniori Srednja (75kg) Almir Memić – Wouter Đokić

Seniori Poluteska (80kg) Vladimir Mirončikov - Igor Rogić

Seniori Kruzer (86kg) Slobodan Jovanović - Aleksa Marković

Seniori Teska (92kg) Sadam Magomedov - Milosav Savić

Seniori Superteska (+92kg) Vladan Babić - Sergej Kalcugin

