ALEKSANDAR KIKANOVIĆ DOBIO POSAO: Ultramaratonac i humanitarac postao promoter sporta u Krupnju

Izreka – "Dobro se dobrim vraća", pre ili kasnije, potvrdila se i kod Aleksandra Kikanovića, lozničkog ultramaratonca i humanitarca. On je ovih dana ispunio svoju veliku želju, zaposlio se i to kao promoter sporta opštine Krupanj u kojoj će sada raditi ono što je oduvek želeo.

Nedavno je za naš list pričao da bi voleo da se zaposli i da to bude vezano za sport jer mu je kao maratoncu to bliska oblast, ali posla nije bilo. Po zanimanju saobraćajni tehničar Kikanović nije našao posao u struci, pa se snalazio i ‘’nema šta nije radio’’.

- Sanjao sam da budem u sportu i to se ostvarilo. Izuzetnu zahvalnost dugujem Krupnju i presedniku opštine Ivanu Isailoviću što sam novi promoter sporta te opštine. Trudiću se da opravdam ukazano poverenje, a znam da Krupanj veliku pažnju posvećuje sportu. Najpopularniji su fudbal, košarka, karate, atletika, opština je od pre poznata po sportskom turizmu, mnoge ekipe su ovde dolazile na pripreme, a nedavno je urađen i veliki fudbalski teren sa veštačkom travom na kome će cele godine moći da se trenira. Ovo je sredina koja ulaže i ceni sport i zato mi je drago što su mi poverili ovakav posao. Nastojaću da Krupanj još bolje predstavim kao sportski centar, mesto u kome su uslovi za bavljenje sportom sve bolji i da osmislim što više trka i drugih dešavanja u Rađevini koja ima izuzetne terene – kaže Kikanović koji iza sebe ima više od 4.000 kilometara humanitarnih maratona.

foto: T. Ilić

Pun je elana da iskoristi šansu i opravda poverenje, da još više promoviše Krupanj, koji je i pre bio poznat kao odlično mesto za pripreme sportista, kao bazu za sve sportove i sportiste, a naročito mlade. Kako kaže, najvažnije je vaspitavati decu da se bave sportom, shvate prave vrednosti i budu dobri ljudi, a za mlade u ovoj sredini je on besplatan. Podsetimo, on je istrčao 360 kilometara do Ostroga za Dariju Petrović iz Banje Koviljače, na isti način od Loznice stigao do 918 kilometara udaljenog Hilandara za malog Nikolu Stakića iz Mačvanskog Prnjavora. Prevalio je oko dve hiljade kilometara do Rusije u proleće 2020, a zbog pandemije nije mogao do Moskve. Lani je prešao 75 kilometara od Loznice do Valjeva, više od 90 od Valjeva do Beograda za lečenje sedmogodišnjeg Pavla Tasića, a u čast zdravstvenih radnika 40 od Valjeva do Divčibara. Trčao je za Dariju Antović sa Kosova i Metohije, od Valjeva do Divčibara, za lečenje četvorogodišnje Jovane Barušić od Sombora do Odžaka. Prešao je i oko 270 kilometara od Loznice do Manastira Tumane za sedmomesečnog Gavrila Đurđevića iz Kragujevca, a nedavno je i od Loznice trčao do Krupnja za malog Relju.

Na njegovu ideju, uz podršku prijatelja, novogodišnjim paketićem je obradovao oko 500 mališana iz materijalno slabijih porodica u lozničkom kraju. Zahvaljujući njemu mnoga su lica ozarena osmehom, a sada je i njegovo zahvaljujući Krupanjcima koji cene ono što čini njihov komšija iz obližnje Loznice. Promoter sporta opštine Krupanj - Aleksandar Kikanović.

foto: T. Ilić

T. Ilić / Kurir sport