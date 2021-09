MIHA OČAJAN - KRIV SAM, KRIV! Siniša Mihajlović se ovome nije nadao

Bolonja Siniše Mihajlovića izgubila je od Empolija sa 4:2 i trenutno je deseta. što je priličnog razljutilo srpskog fudbalskog trenera, koji je rekao da je on krivac za takav status u Seriji A.

"Pričao sam momcima neke stvari cele nedelje, ponovio ih i ovog jutra: ako ne izađu na teren sa pravim stavom, izgubićemo. Iskreno, čak i da je Arnautović iskoristio penal (pri rezultatu 1:1), to ne bi promenilo zbivanja na utakmici - bili smo previše očajni! Nismo radili ono što je moralo da se uradi, rival je više želeo pobedu od nas. Najblaže rečeno, bili smo uspavani, veoma loši. Naravno da sme da se pogreši, ali ono što mene razbesni je pristup. Kad on nije kakav treba da bude, onda sve kreće nizbrdo, to govorim ekipi od početka sezone. Izvinjavam se zato svima, i navijačima, i predsedniku kluba... Veoma sam razočaran", počeo je Siniša Mihajlović analizu novog neuspeha.

Njegov tim sada ima po dve pobede, remija i poraza u novom prvenstvu, a srpski stručnjak ovako ukazuje na uzroke:

"Sve počinje u glavi. Ja od igrača ne tražim da pobeđuju, već da imaju pravi pristup utakmicama. Taj faktor ne zavisi od suparnika s kojima igramo, već od nas samih. Znali smo da će protiv Empolija biti teško, ali moji saveti nisu urodili plodom. Naravno, negativni rezultati ne bi trebalo da nas obeshrabre, jer ne treba da zaboravimo da radimo na uvođenju nekih novih koncepata, ali ovakvi porazi svakako jesu teški udarci. A ako idete jedan korak napred, pa dva unazad, nećete nigde stići", nastavio je on.

Sinisa Mihajlovic – da tecnico – è imbattuto contro gli azzurri; negli 8 precedenti troviamo, infatti, 4 vittorie del mister rossoblu ed altrettanti pareggi pic.twitter.com/6MfMndfRMw — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) September 26, 2021

Zaključio je priču - govoreći o sebi:

"Protiv Đenove smo zaslužili pobedu, sada to nije bio slučaj. Razočaran sam, nisam ovo očekivao jer imamo mnogo mladih igrača, ali i nekoliko veoma iskusnih, pa ne bismo smeli da igramo onako (loše) kako smo igrali. Empoli je u svemu bio superiorniji od nas. U prvenstvu svako, pa i najjači timovi, može da izgubi ako nema pravi pristup utakmicama. Ipak, prvi krivac sam ja: bio sam ubeđen da sam sve dobro pripremio za ovaj meč, a umesto toga nismo bili na potrebnom nivou. Očigledno je da nisam uspeo da 'uđem u glave' mojih igrača", zaključio je Siniša Mihajlović.

