ŠTALA "BELREJSING" SA DEVET GRLA MEĐU NAJBOLJIM U BUDIMPEŠTI: Njihova kobila Strejf druga, sjajna Rudaina treća na Kinčem parku

Petogoda kobila Strejf (džokej Tamaš Nađi, trener Zala Čaba) čiji je vlasnik štala "BelRejsing" braće Željka i Verka Radukića i njihovih poslovnih partnera Dejana Vujičića i Bojana Stanivukovića, zauzela je odlično drugo mesto u Budimpešti na Kinčem parku u grup 2 trci na 2000 metara "Grof Ištvan Sečenji" za trogoda i starija ženska grla. Sjajno treće mesto je osvojila godinu dana mlađa kobila Rudaina (jahač Ištvan Kozma, trener Šandor Kovač), vlasništvo štale "Antilop" Vlade Vukojevića iz Šapca, koja je za drugoplasiranom Strejf zaostala samo za njušku!

foto: Facebook

Pobedila je za tri dužine konjskog tela prvi favorit trogoda omica Lajt Blu Skaj, koju je jahao Jakub Pavliček. Pobedničko vreme na peštanskoj travi 2:02,8. Nagradni fond je iznosio 3 miliona forinti, odnosno nešto više od 8.500 evra.

- Imamo devet grla u treningu u Mađarskoj. Planiramo još startova do kraja sezone. Naredne nedelje startuje Its Maj Tajm u Elit kategoriji na 1600m. Sjajna kobila, sada u životnoj formi, od ove tri sezone koliko trči. Na prodaju je, pa eto prilike da je kupac odmah ulovi. Potom sledi Sent Ledžer i naš Binabik, a i Turn Mi će trčati na 1600m toga dana. Trenutno smo kao vlasnici po listi uspeha u samom vrhu u Mađarskoj. Jedna dobra jaka trka i nadamo se samom vrhu - izjavio je za jedini specijalizovani sajt za galopski sport u Srbiji "bgturf.com" Željko Radukić, čiji su galoperi kod nas u treningu kod Zorana Lukića iz Šapca.

Po rečima Vlade Vukojevića i trenera Šandora Kovača, Rudaina je u dobroj formi, a u sedlu je ponovo bio Ištvan Kozma, koji ju je jahao u svih pet prethodnih startova. U trci za dvogoda ženska grla na 1100 metara (710.000 forinti), "BelRejsingova" Mistik Bel (džokej Jozef Parigal, trener Gabor Maronka) je bila šesta, dok je sigurnu pobedu ostvarila Lavalon iz Bugarske, u čijem sedlu je bio iskusni Stanislav Georgijev, koji nastavlja da niže uspehe u Budimpešti.

foto: Facebook

Na nedavno završenom 88. međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, po rečima našeg poznatog veterinara iz Beograda Bore Jovanovića, pregledan je 81 konj - 41 grlo lipicanske rase, četiri hrvatska hladnokrvnjaka, jedan nonius i 35 sportskih konja. Komisija za ocenjivanje kvaliteta konja je radila u sastavu: dr Ljuba Štrbac (predsednik) iz Novog Sada, generalni sekretar međunarodne federacije za lipicanere LIF-a dr Nidal Korabi i Miraš Zagrađanin iz Kragujevca. Veliki šampionski pehar novosadskog sajma sa titulom apsolutnog šampiona dodeljen je za priplodnog pastuva 79 Konverzano Drava XIV Nadice Bokinac iz Farkadžina.

Za vikend su održane i kasačke trke u Čantaviru i Velikoj Plani.

Zaprege i jahanje konja na Sajmu sporta Posetioci Sajma sporta na Adi Ciganliji zahvaljujući Mirku Fajfriću iz konjičkog kluba "Aleksa Dundić" imali su priliku da probaju kako je jahati konja. Predstavljena je i jedna od zvaničnih disciplina konjičkog sporta vožnja zaprega zahvaljujući Milici Petrov i konjičkom klubu Kvoter iz Zrenjenina. Posetioci Sajma sporta imali su priliku da uživaju i u vožnji fijakera.

"Favorit" najbolji na otvorenom prvenstvu Beograda u dresuri Na spoljnjem manježu Beogradskog hipodroma, na lepo uređenom terenu dimenzija 60x20 metara, održano je otvoreno prvenstvo Beograda u dresurnom jahanju u organizaciji Konjičkog saveza Beograda, koji je pomogao gradski sekretarijat za sport i omladinu. U seniorskoj konkurenciji ove olimpijske discipline pobedio je Milan Đorđević, a u ekipnoj je najbolji bio KK "Favorit" iz Beograda, čiji je Đorđević član. Celednevno takmičenje je bilo uspešno organizovano, a elegancija takmičara i konja je bila u prvom planu.

Kurir sport/ Lazar Delić