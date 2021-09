IZ ŠAPCA POSLATA JAKA PORUKA: Srbija spremna da organizuje Svetsko prvenstvo u boksu!

Finalni mečevi Pojedinačnog prvenstva države za 2021. godinu u konkurenciji seniorki i seniora održani su pred prepunim centralnim Trgom grada smeštenog na tromeđi Mačve, Pocerine i Posavine. Nakon četiri dana velikih borbi, finalni mečevi u direktnom TV prenosu na TV Arena Fight lansirali su nove zlatne devojke i momke srpskog boksa u svim težinskim kategorijama.

Kolege iz reprezentacija nisu imali milosti jedni prema drugima, ulog je bio veliki, pobede u muškoj kategoriji konstituisale su odred šampiona koji će se naći na spisku selektora Milana Piperskog za učešće na Svetskom prvenstvu u Beogradu od 24. oktobra do 6. novembra ove godine. Ni dame se nisu štedele iako nisu imate to breme i pritisak u vidu činjenice da se samo šampionima smeši put ka Areni i nacionalnom dresu na najvećoj smotri olimpijskog boksa na planeti.

“Sport je takav, jedan dobije drugi izgubi, ali i jedno i drugo su satavni deo ovog posla, koji uvek opominje da se mora ići dalje u nove pobede bez obzira šta je bilo juče ili danas, uvek ima ono sutra. Znaju to i naši finalisti seniorskog šampionata Srbije koji su dali sve od sebe da ova zvezdana noć u Šapcu bude ispunjena vrhunskim boksom, vrhunskom sportskom predstavom za pamćenje i ponos. Videli smo na delu najbolje od boksa što Srbija ima i kod dama i u muškoj konkurenciji. Prvenstvo države u Šapcu je predstavljalo poslednju provera naših boksera pred Svetsko prvenstvo u Štark Areni u Beogradu. Svi bokseri su pokazali mnogo veći nivo spremnosti nego ranijih godina i ovakav jedan spektakl u gradu Šapcu je povratak boksa ne samo u Srbiji već u ovom gradu i bokserskom klubu Mačva gde je ponovo oživela Mačvina škola boksa i to je jedan takođe od efekata našeg rada, a to je otvaranje bokserskih škola širom Srbije koji su potpuno besplatne za svu decu – istakao je selektor Srbije Milan Piperski.

foto: Julijan Lučanin

Naslov najbolje bokserke Pojedinačnog prvenstva Srbije 2020. ponela je Nina Radovanović koja je do zlata stigla u kategoriji do 52 kg savladavši u finalu Jasminu Nađ 4:1. Za zlatnog boksera šampionata proglašen je Semiz Aličić koji je u lakoj kategoriji do 60 kg u borbi za tron pobedio Nazifa Sejdija 5:0. Za najbolji i najborbeniji par proglašeni su Almir Memić i Vouter Đokić, odnosno kod žena Milena Matović i Nikolina Gajić. Za najboljeg sudiju proglašen je Radiša Sarić.

“Mislim da sam ovom pobedom u finalu pokazao da moje vreme definitivno dolazi. Čestitam i mom protivniku na odličnoj borbi. Dečački snovi o nastupu na svetskom prvenstvu sada su bliži nego ikada. Nadam se da ću biti na spisku selektora Piperskog. Pa šta bude bude, učiniću sve da na najbolji način predstavljam moju zemlju. A onda me čeka i nastavak Regionalne lige i novi nastup za Loznicu” – rekao je Semiz Aličić koji se okitio zlatom pruživši fantastične partije na ovom šampionatu na kojem se pojavio nikad spremniji.

foto: Julijan Lučanin

Predsednik žirija koji su činile lenegde našeg boksa (Dragan Vujković, Tadija Kačar, Milivoje Labudović, Dragan Vasiljević, Vukašin Dobrasinović), bio je legenda srpskog i svetskog ringa Mirko Puzović koji je uručio glavnu nagradu za zlatnog boksera Pojedinačnog prvenstva Srbije 2021. za seniore.

Zlato oko vrata zasijalo je kod dugogodišnjeg kapitena boks selekcije Srbije Vladana Babića koji nije imao ni malo lak zadatak protiv Sergeja Kalčugina. Ekspresne pobede tehničkim nokautom već u prvoj rundi ostvarili su Jelena Zekić protiv Jovanke Radulović i Veljko Gligorić protiv Rifata Azemija, dok je to isto, ali u drugoj rundi učinio Džejlan Toskić protiv Vladimira Gubaša.

Fantastičnoj boks večeri u Šapcu koja je započeta intoniranjem himne Republike Srbije prisustvovali su i specijalni gosti Ministar unutrašnjih poslova Aleksandra Vulin, Ministar omladine I sporta Vanja Udovičić, gradonačelnik Šapca dr Aleksandar Pajić, sin Predsednika Srbije Danilo Vučić, proslavljeni košakaški reprezentativac Srbije Milan Mačvan i drugi.

“Prezadovoljan sam kako je izgledala završnica seniorskog Prvenstva Srbije u Šapcu. Nadam se da ćemo zaista ostvariti i dečje snove, da Srbi upoznaju Majka Tajsona, čuvenog Gvozdena Majka i da će biti deo spektekla koji nas čeka krajem oktobra i početkom novembra u Beogradu. Srbi vole boks i boks se ponovo vraća na velika vrata. Jedva čekam početak Svetskog prvenstva u našoj Areni i trudiću se da gledam puno mečeva i uživam. A bar jedna medalja za Srbiju bila bi kruna uspešnog rada predsednika BSS Nenada Borovčanina i njegovog tima - istakao je Ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Aleksandar Vulin.

foto: Julijan Lučanin

Rezultati finalnih mečeva:

Minimum (45-48kg) Kristina Nađ Varga- Sandra Maran 2:3, Muva Laka (50kg) Jovana Zdravković – Snežana Šiljković 0:5, Muva (52kg) Nina Radovanović - Jasmina Nađ 4:1, Pero (57kg) Jelena Zekić - Jovanka Radulović RSC R1 (Zekić), Laka (60kg) Nina Pavlović - Natalia Šadrina 0:5, Velter (66kg) Milena Matović - Nikolina Gajić 4:1, Srednja (75kg) Aleksandra Rapajić - Vladana Radović WO (Rapajić), Teška (+81kg) Sara Jovanović - Aleksei Stefanović RSC R2 (Jovanović), Bantam (54kg) Omer Ametović - Tamir Galanov 2:3, Pero (57kg) Veljko Gligorić – Rifat Azemi RSC R1 (Gligorić), Laka (60kg) Semiz Aličić – Nazif Sejdi 5:0, Poluvelter (63.5kg) Nikola Filipović - Nenad Jovanović 0:5, Velter (67kg) Vakhid Abbasov - Ognjen Vujičić 5:0, Polusrednja (71kg) Vladimir Gubaš - Džejlan Toskić RSC R2 (Toskić), Srednja (75kg) Almir Memić – Vouter Đokić 5:0, Poluteška (80kg) Vladimir Mirončikov - Igor Rogić 5:0, Kruzer (86kg) Slobodan Jovanović - Aleksa Marković 5:0, Teška (92kg) Sadam Magomedov - Milosav Savić 5:0, Superteska (+92kg) Vladan Babić - Sergej Kalčugin 5:0.

Kurir sport