BREGER I STOJILJKOVIĆ POSLE POBEDE NAD TURSKOM: Zadovoljni smo!

Selekcija Srbije savladala je Tursku u prvoj utakmici kvalifikacija za EHF EURO 2022. Naša reprezentacija je bila ubedljiva tokom čitavog toka utakmice i zasluženo slavila rezultatom 36:27 (21:13).

Selektor reprezentacije Uroš Bregar i kapiten Jovana Stoiljković preneli su prve utiske nakon utakmice.

Jovana Stoiljković

- Pokušali smo da ispoštujemo to što smo do sada radili, da igramo dobro u odbrani i da u napadu ispoštujemo to što je selektor tražio od nas. Bilo je i dobrih i loših trenutaka, ali s obzirom da smo kratko na okupu utisak je da je ovo bila pozitivna utakmica za nas. Srećna sam što smo pobedili i nastavljamo kvalifikacije u istom duhu.

Uroš Bregar

- Jedino što je dobro je pobeda, dobro je to što smo rotirali i da smo igrali sa svih 16 igračica. Počeli smo prvo poluvreme veoma dobro, neki segmenti igre nisu bili kakvi bi trebalo da budu - odbijene lopte, vraćanje nazad, tako da je Turska uspela da postigne neke lake golove, što ne bi trebalo da se dešava. U drugom poluvremenu smo hteli da odigramo malo bolje odbranu, ali to nije išlo sve kako treba. Ukratko, sve osim pobede je u redu, Aleksandra Stamenić je postigla prvi gol za seniorski tim. Odmah se okrećemo utakmici sa Islandom.

Kurir sport