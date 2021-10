MINISTAR HITNO REAGOVAO ZBOG TUČE DECE ZVEZDE I PARTIZANA: Tražio pun izveštaj, žestoko poručio SLEDE OŠTRE MERE

Nesvakidašnje scene na hokejaškom prijateljskom meču u hali Pionir uzdrmala je Srbiju poslednjih dana.

Hokejaši Partizana i Crvene zvezde, uzrasta do 14 godina, umesto da uživaju u čarima sporta, prepustili su se, blago rečeno divljaštvu. Urednik kanala TV Partizan Vladan Tegeltija na svom instagram profilu podelio je video u kojem se vidi kako se, narodski rečeno, šaketaju i makljaju dečaci koji igraju hokej za "večite rivale".

foto: Kurir televizija

I pre godinu dana, bili smo svedoci pravog fajta mladih hokejaša dva tima, samo su tada bili nešto stariji, uzrasta do 16 godina.

O ovoj vesti oglasio se i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić u jutarnjem programu Kurir televizije.

- Ovo su deca. Upravo smo razgovarali kakve primere dajemo mi kao neko ko je daleko iskusniji od te dece i koliko je ovo jedna grozna slika koja nije slučaj samo kod nas. Svedoci smo da želje roditelja i ambicije rastu iz dana u dan, nekako iako je to nepopularno mogu da razumem kad deca dođu do nekog fizičkog kontakta. To je sastavni deo sporta, ali je mnogo ozbiljnija poruka je ponašanje roditelja i dodao:

foto: Kurir televizija

- Video sam jutros ovu vest, već smo tražili izveštaj hokejaškog saveza, odmah sam tražio pun izveštaj i da vidimo koje su to mere koje možemo mi kao ministarstvo da iskoristimo da bi pokazali da ovako nešto ne sme da se dešava. Kada se desi ovako nešto, mi uvek to ističemo, a savet Evrope je da se ovakve stvari ne prikazuju, kako biste zaštitili ono što je kvalitetno. Danas možemo da pričamo o vrhunskim rezultatima i nikad većim ulaganjima - naglasio je ministar omladine i sporta Udovičić.

