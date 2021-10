PRVA MEĐUNARODNA SENIORSKA TITULA ZA TOMIĆA I VITMANOVU: Veliki uspeh za srpski badminton

- Mladi srpski reprezentativci Mihajlo Tomić i Anđela Vitman osvojili titulu u mešovitim parovima na turniru Svetskog seniorskog kupa, Cyprus International 2021, koji je od 14. do 17. oktobra 2021. održan u Nikoziji -

Na Cyprus International 2021, koji je od 14. do 17. oktobra 2021. održan u Nikoziji na Kipru, iskovana je nova medalja Svetskog kupa i to najsjajnija. Glavne role ovoga puta pripale su osamnaestogodišnjem Mihajlu Tomiću i šesnaestogodišnoj Anđeli Vitman, koji su do najvišeg postolja stigli u mešovitim parovima. Naš par je prvobitno bio postavljen za druge nosioce pa su takmičenje započeli u drugom kolu pobedom nad Bugarima Bojčinov / Ivanova (2:0). U četvrtfinalu su savladali slovačku kombinaciju Horak / Vargova (2:0), da bi plasman u finale ostvarili sigurnom pobedom nad trećim nosiocima, Izraelcima Grinblat / Danilenko (2:0). Fantastičnu formu naš par pokazao je i igrom u finalu u kojem su Tomić i Vitman u dva dobijena seta, rezultatom 21:14 i 21:16, pobedili francuski par Katoen / Pognante i time zasluženo osvojili turnir bez izgubljenog seta.

foto: BSS

“Presrećan sam sto smo osvojili prvu seniorsku titulu sa samo 18 odnosno 16 godina. Turnir smo osvojili bez izgubljenog seta što pokazuje na kakvom smo nivou igrali. Ova titula je pokazatelj da smo na odličnom putu i jako sam uzbuđen zbog predstojećih izazova koji nas očekuju. Za nekoliko dana ponovo nastupamo u Češkoj, a nedelju dana kasnije i u Mađarskoj. Zahvalio bih se fizioterapeutu naše reprezentacije koji mi je mnogo pomogao u saniranju povrede leđa do samog odlaska na Kipar, sportskom psihologu koji mi pomaže na terenu i van njega, kao i trenerima sa kojima smo Anđela i ja došli do ovakvog uspeha” – istakao je Tomić.

“Seniorski turnir na Kipru završila sam sa osvojenom zlatnom medaljom u miksu sa Mihajlom Tomićem. Veoma sam srećna zbog našeg uspeha s obzirom na to da nam je ovo prva titula u seniorskoj konkurenciji, a do nje smo došli bez izgubljenog seta. Na ovom turniru sam dosta naučila i uvidela na kojim sve aspektima treba da unapredimo igru kako bismo ostvarili još bolje seniorske rezultate. Ostaje žal za propuštenom šansom u ženskim parovima sa Sarom Lončar gde smo izgubile od Ukrajinki koje su kasnije došle do finalne faze takmičenja.’’ – izjavila je Anđela Vitman.

Na turniru na Kipru, Srbija je imala još tri predstavnika. Borko Petrović je u muškom singlu zaustavljen u prvom kolu glavnog žreba od strane Poljaka Mikolaja Simanovskog (2:1). Ivan Kovačević je u prvom kolu kvalifikacija upisao pobedu nad Francuzom Edgarom Rouom (2:1), ali je nakon toga poražen od Škota Kaluma Smita (2:1). Sara Lončar je u ženskom singlu pobedama nad Bugarkom Tanjom Ivanovom i Engleskinjom Mišel Ting ostvarila plasman u četvrtfinale, što joj je bio i krajnji domet. Od naše takmičarke, nakon neizvesnog meča u tri seta, bila je bolja Jasmine Hamza iz Italije (2:1), potonja drugoplasirana takmičarka turnira u konkurenciji žena pojedinačno. Lončareva je sa Anđelom Vitman nastupila i u ženskim parovima, u kojim su u prvom kolu poražene od Ukrajinki Potapenko / Tkač, osvajačica srebrne medalje na turniru u Nikoziji.

Vlada Republike Srbije – Ministarstvo omladine i sporta i Olimpijski komitet Srbije obezbeđivanjem neophodnih finansijskih sredstava u značajnoj meri su doprineli učešću srpskog tima na turniru na Kipru.

