SRBIJA JURI TRI MEDALJE: Još jedan srpski bokser u četvrtfinalu Svetskog prvenstva!

Za plasman u polufinale Svetskog prvenstva u olimpijskom boksu za muškarce 2021. boriće se tri reprezentativca Srbije. Nakon Mogamedova i Abasova plasman u četvrtfinale pod svodovima beogradske Arene i direktnu borbu za medalju za našu zemlju izborio je i 23 – godišnji Vladimir Mirončikov u kategoriji do 80 kilograma savladavši Bugarina Kristijana Nikolova 5:0.

1 / 7 Foto: BSS

„Odlična borba, teška, ali kako je meč odmicao bio sam sve bolji i to je moja praksa. Trudim se da iz runde u rundu podignem nivo, preuzmem incijativu i do kraja držim nametnuti tempo. To sam uradio i ovaj put i stigao do velike i važne pobede. Od druge runde ponelo me je i navijanje napih navijača, uzivikivali su „Vladimir, Vladimir“ što me dodatno motivisalo i dalo mi vetar u leđa. Slede četvrtfinala i verujem da će publika doći u još većem broju i podržati nas na putu do medalje, jer pobeda u narednom meču je ujedno i pobeda koja obezbeđuje bronzu. Ulaz u Arenu je besplatan sve do finala, verujem da će publika iskorititi to i doći da nam pomogne na putu do medalje. Jako smo blizu toga i verujem da ćemo uspeti da napravimo taj još jedan veliki, najteži i najvažniji korak. Moj cilj je uvek pobeda i uvek sa tim pristupom ulazim u svaki meč, tako će biti i u četvrtfinalu protiv predstavnika Rusije Savelija Sadome“, istakao je reprezentativac Srbije Mirončikov.

Četvrtfinalne borbe na programu su u utorak 2. novembra

