ROJ DŽONS JUNIOR ODUŠEVLJEN GLAVNIM GRADOM SRBIJE: Želim da moj sin igra košarku u Beogradu, ovo je pravo mesto za njega

U maloj Areni koja je smeštena tik uz srpsku sportsku lepoticu održan je javni čas boksa čiji domaćini su bili predsednik AIBA Umar Kremlev i ambasadori AIBA, od legendarnog višestrukog boks šampiona sveta Roja Džonsa Juniora do nosilaca zlatnih odličja Egora Mehonceva, Roberta Kamarelja i Zeine Nasar.

foto: Starsport©

"Zahvalan sam Bogu na tome što sam postao u životu i znam koliko znači borcima to što sam tu, što sam sa njima i što im prenosim moje znanje. Uživam u Beogradu, ljudi su fantastični, sve je savršeno. Bio sam i na košarkaškoj utakmici KK Partizan i nisam skoro bolju utakmicu gledao i doživeo takvo navijanje i atmosferu. Kada sam to video i doživeo u hali Pionir za koju sam čuo da je živa istorija košarke u ovoj zemlji, sada želim da i moj sin Roj Džons treći, koji je inače košarkaš, dođe u Beograd i igra ovde kod vas, jer mislim da je to najbolje mesto za njega", rekao je legendarni boks šampion Roj Džons Junior.

Nakon sesije, predsednik AIBA Kremljov je svim prisutnima poklonio rukavice.

"Naši bokseri treba da imaju glas koji se mora čuti jer smo ovde da služimo našem sportu. Da nije bilo sportista, boks nikada ne bi postojao. Zaklinjem se svakom bokseru: ne oklevajte da dođete i progovorite. Tu smo za vas", istakao je predsednik AIBA Kremlev.

Otkako je Kremlev postao predsednik AIBA u decembru 2020. godine, održao je mnoge lične sastanke sa sportistima i trenerima u različitim zemljama. On naglašava važnost bliskosti sa članom AIBA porodice. Budući da je i sam bivši sportista, on pokazuje sjajan primer lidera koji brine o “duši” boksa – sportisti i trenerima.

foto: Starsport©

(Kurir sport/BSS)