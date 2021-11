BOKS JE ZA MENE KAO RELIGIJA! Said: Moje poštovanje Kianu Rivsu! FOTO

Ambasador AIBA, promoter Svetskog prvenstva u boksu 2021. koje se održava u Beogradu je francusko-američki glumac, scenarista i holivudska zvezda, zaljubljenik u plemenitu veštinu, Said Taghmaui.

Gledali smo ga u raznim filmskim ostvarenjima od La Haine gde je bio jedan od tri glavna junaka rame uz rame sa Vinsent Kaselom, Tri Kralja, do Wonder Woman i Džona Vika 3 gde je glumio rame uz rame sa čuvenim Kijanu Rivsom kao i našim košarkaškim asom Bobijem Marjanovićem.

“Džon Vik je bilo neverovatno iskustvo. Keanu Rivs je veoma dobar čovek, veoma dobar glumac, veoma dobar profesionalac, tako da je uvek zadovoljstvo raditi sa ovakvim ljudima. Tako da sam ja, kao mlađi glumac od njega, naučio toliko toga i bilo je sjajno. Keanu je dao predlog da budem deo glumačke ekipe I u Džon Viku 4, trenutno razgovaramo, oni su dali ponudu, to su holivudski pregovori I videćemo, želja mi je da nastavim učešće u ovoj franšizi. Uvek je sjajno raditi sa ljudima koje voliš, ali je još bolje kada doživiš suprotno od onog što često možeue ćuti, a to je “Nikada ne treba da upoznaš svog idola, kada ti se neko sviđa, ne bi trebalo da ga upoznaš, jer ćeš biti razočaran”. Keanu Rivs je jedan od onih koji kada ga sretnete, niste razočarani i to je najbolja definicija Keanu Rivsa. Moje poštovanje, Keanu” – objašnjava Said.

Interesantan je bio Sidov put do karijere glumca, a tekao je kroz plemenitu veštinu koju nikada nije prestao da voli.

“Nisam ja taj koji odlučuje, to je sudbina. Život je taj koji odlučuje umesto tebe. Želeo sam da postanem mnogo toga kada sam bio dete, želeo sam da postanem kosmonaut, a to se nikada nije dogodilo. Dakle, sada sam glumac, a time što sam glumac mogu biti sve što želim da budem. A mi ne umiremo stvarno u filmovima, pa je bolje ovako”.

Boks je konstanta u životu Taghmauia.

“Naučio sam toliko stvari od boksa, pre svega da budem iskren sa sobom. Boks, to je način življenja, to je način razmišljanja, to je način buđenja i odlaska na spavanje, to je disciplina, boks je kultura. To je skoro kao tradicija, nešto veoma snažno. U životu igraš mnogo toga, igraš fudbal, tenis, stoni tenis, ali ne igraš boks koji je možda najbolja škola života i najbolja priprema za sve bitke u životu. Kao u boksu, tako i životu kada podignute i spustite ruke, dobijete udarac. Ista stvar je i u životu. Dakle, to je lepa metafora. A takođe boks zahteva toliko discipline, toliko realnosti, skoro da možeš da lažeš u svemu u životu, a u boksu ne možeš da lažeš, tako da je ono što volim u boksu i što mi boks donosi je disciplina”.

Boks je važan za karakter dece.

„Da, boksovanje je to što ako imate decu i imate problema, treba da ih pošaljete u boksersku salu, bokserska teretana će decu naučiti poniznosti. Naučićemo decu da poštuju, naučićemo decu da disciplinuju sve ove stvari koje vam pomažu da postanete normalan čovek. To je ono što je boks, i mogu da nastavim ovako da pričam o ovom plemenitom sportu danima”.

Boks je za vas filozofija života.

“Da, boks mi je doneo toliko toga u životu i on je za mene skoro kao religija. Pomogo mi je da bolje dišem, da imam bolju verziju sebe, da budem smireniji, uneo mi je mir koji nigde drugo nisam mogao naći. Verujem da mnogi sportovi to rade, ali boks je poseban, Dakle, veoma je filozofski. I kao što rekoh, život je borba, boks je borba. Kada padnete na zemlju, niste izgubili, već ste izgubili kada ste odlučili da ne ustanete. U životu ćemo svi pasti, u problemima, na poslu,u porodici, ali ako odlučiš da ustaneš... Možda je ovo najbolja definicija života, pasti, ustani i hodati dalje” – zaključio je holivuski as Said Taghmaui koji ovih dana uživa u srpskoj prestonici kojom je oduševljen.

