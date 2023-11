MAJKA JU JE GAĐALA NOŽEM, A MUŽ PUCAO U NJU: Kako je ledena princeza prošla put od HEROINE svetskog sporta do toga da je SVI MRZE!

Priča o prvoj Amerikanki koja je uspela da izvede izuzetno zahtevni trostruki aksl i posle tri decenije intrigira javnost.

Film "Ja, Tonja" je definitivno jedna od retkih svetlih tački u životu 54-godišnje Tonje Pris, koja danas nosi prezime trećeg supruga Džosefa Prisa, s kojim se skrasila u Vašingtonu i ima 13-godišnjeg sina Gordona.

"Kada kažete Tonja Pris, niko ne reaguje, jer ona nije omražena Tonja Harding. Međutim, ja sam samo Tonja, kojoj je najvažnije da je dobra majka svom sinu i da je napokon voljena i srećna. Nakon skandala morala sam da se odseli iz Oregona. Bila sam im dobra dok sam osvajala medalje i izvodila trostruke ksle, a onda su se svi surovo urotili protiv mene i postala sam državni neprijatelj broj jedan. Dobijala sam pisma puna mržnje, vadila sam mrtve pacove iz poštanskog sandućića, redovno su mi razbijali prozore na kolima, svaka budala našla je sebi za pravo da mi dobaci nešto ružno i da mi pokaže srednji prst. Znam da će me to što se dogodilo Nensi pratiti do kraja života", rekla je u svojevremenu u intervjuu za "Njujork Tajms" Tonja.

Podsetimo, Tonja Harding je pre 30 godina bila akter jednog od najvećih skandala američkog sporta. Naime, 6. januara 1994. godine u Detroitu dve supertalentovane klizačice i velike rivalke Nensi Kerigan i Tonja Harding odrađivale su poslednje treninge u pripremama za Olimpijske igre.

Nensi Kerigan je bila miljenica publike i američke klizačke asocijacije. Oličenje pozitivnog imidža koji su prepoznali brojni komercijalni brendovi čije je zaštitno lice bila.

S druge strane klizališta gledala ju je po mnogima neotesana, divlja, ali talentovanija "ledena princeza" Tonja Harding koja je nosila titulu zločeste devojke ovog sporta.

Nakon jednog treninga Kerigan se uputila prema svlačionici kada ju je nepoznati muškarac udario palicom po kolenima. U roku od nekoliko sati sve televizije širom sveta su prikazale snimak prestravljene i uplakane klizačice kako zapomaže. Tonja je kasnije optužena da je organizovala ovaj napad. Međutim, slavna klizačica i dan danas negira da je to učinila.

Tonja je tokom čitavog života bila zlostavljana. U detinjstvu ju je majka tukla i maltretirala, druge devojčice su je ismevale zbog skromnih kostima, zvali su je "belo smeće" zbog siromaštva, kasnije se udala za nasilnika...

U jeku priprema za Zimske olimpijske igre 1994. godine, Tonja je dobila preteće pismo koje je rezultiralo nizom nasilnih i tragičnih događaja. Njen tadašnji suprug Džef Gilolja hteo je da psihički slomi njenu rivalku Nensi, pa je njegov prijatelj angažovao ljude koji će joj zapretiti, međutim, oni su otišli predaleko, napali su klizačicu ipalicom je udarili po kolenima.

"Od trenera sam čula šta se dogodilo. Morala sam kasnije na trening, ali ceo dan sam bila na smrt preplašena, zato što niko nije bio uhapšen zbog napada", rekla je Tonja.

Međutim, klupko je počelo da se odmotava. Suprug se prijavio u FBI i priznao da su on, supruga i prijatelj (koji se predstavljao kao Tonjin telohranitelj) uključeni u planiranje napada, što je Tonja konstantno negirala. Čak je održala i konferenciju za medije tim povodom.

"Nemam nikakve veze sa planiranjem napada na Nensi. Ipak, odgovorna sam što nisam prijavila ono što sam znala, ali uprkos mojim greškama i dalje ističem da nemam ništa s tim", govorila je Tonja.

Nensi se oporavila do Olimpijskih igara i osvojila srebrnu medalju, a Tonja je završila na osmom mestu i to je bio njen poslednji profesionalni nastup. Nakon ZOI doneta je presuda u kojoj je Tonja optužena za učestvovanje u napadu. Dobila je tri godine uslovne kazne, morala je da odradi 500 sati društveno-korisnog rada i da plati 160.000 dolara. Naređeno joj je da odustane od Svetskog prvenstva u Japanu, iako se kvalifikovala za isto. Par meseci kasnije dobila je i završni udarac: Američka klizačka asocijacija doživotno joj je zabranila da se takmiči.

To je bio kraj karijere olimpijske i dvostruke američke šampionke u umetničkom klizanju, kao i snova devojčice iz radničke porodice koja je prvu medalju osvojila sa četiri godine, koju je majka pogodila nožem u ruku zbog neposlušnosti, koja je sama šila kostime za nastup, na koju je muć u nastupu ljubomore i ludila pucao iz pištolja, koja je radije klizala uz hitove "ZZ Topa" nego uz Mocarta, kojoj su članovi žirija zamerali svojeglavost, sirovost... za razliku od ljubimice nacije - nežne, ženstvene i ljupke Nensi Kerigan u kostimu američke dizajnerke Vere Vang.

Nakon završetka klizačke karijere Tonja se bavila boksom, kasnije je radila kao zavarivačica, prodavačica...

"Ceo život su mi govorili da sam debela, da sam ružna, da sam glupa, da ne vredim ništa... Napokon se i to promenilo. Našla sam nekoga ko me voli zbog mene, ne zbog klizanja", otkrila je Tonja.

Sada retko odlazi na led. Na klizanju je samo kada daje individualne treninge devojčicama, koje naplaćuje 50 dolara po satu.

