POČINJE OPERACIJA PARIZ: OKS sumirao rezultate u Tokiju i predstavio novu sportsku direktorku

U u olimpijskom domu su o rezultatima pričali predsednik Božidar Maljković i generalni sekretar Đorđe Višacki, a tom prilikom je i predstavljena nova sportska direktorka OKS Sonja Vasić.

"Želeli smo da napravimo analize ostvarenih rezultata u prethodnom olimpijskom ciklusu. Naravno da smo se svi usaglasili da su rezultati ostvareni u Tokiju istorijski. Ukupno devet medalja – govore same za sebe. I tu verujem da nema potrebe dodatno trošiti reči", rekao je Božidar Maljković.

On se potom osvrnuo i na one takmičare koji su bili blizu odličja, ali do njega nisu došli.

"Naši sportisti uspeli su da ostvare ukupno 13 plasmana u TOP 10 u svojim disciplinama, što praktično znači da su ovi sportisti takođe bili veoma blizu osvajanju medalje, što je sjajan uspeh. Ukoliko bismo vršili poređenje sa prethodnim izdanjima Olimpijskih igara, mogli bismo da primetimo da je i u ovom segmentu napravljen rezultatski pomak, obzirom da smo na Olimpijskim igrama u Londonu i u Riju imali po 11 plasmana u TOP 10", podvukao je Maljković.

Generalni sekretar Đorđe Višacki je rekao da je tako dobar učinak došao kao posledica odličnog timskog rada.

"Posebno bih se zahvalio Medicinskoj komisiji OKS na sjajnom radu i podršci našim sportistima u okolnostima ove pandemije koja je učinila ove Olimpijske igre sigurno najkomplikovanijim za organizaciju od kada postoji ovo takmičenje. Važno je i napomenuti da bez obzira što je Olimpijski komitet Srbije nevladina organizacija, ovakvi rezultati sportista ne bi bili mogući bez kontinuirane podrške velikog broja partnera, a prvenstveno Vlade Republike Srbije, ali i komercijalnih sponzora i partnera naše kuće", zaključio je Višacki.

Čelnici OKS su naglasili da su uveliko počele pripreme za naredne Olimpijske igre koje se održavaju u Parizu. Ovog puta je period za spremanje godinu dana kraći od uobičajenog.

