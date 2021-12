TRAJE BURA OKO FORMULE 1: Evo šta o trci punoj skandala za Kurir kaže ANDREJ KULUNDŽIĆ!

Fanovi Luisa Hamiltona i tima Mercedesa su besni, ali više ništa ne može da se promeni.

Srpski automobilistički as Andrej Kulundžić, koji je i sam prošao sito i rešeto na raznim stazama, kaže za Kurir da Formula 1 kreće u nekom drugom pravcu.

- Zaista je bilo uzbudljivo u poslednjoj trci, ali je ostalo u senci kontradiktornih odluka. Moje mišljenje je da Formula 1, od kada su je preuzeli Amerikanci od Bernija Eklstona, ide u pravcu šoua, pre nego što će ostati čisto trkačko takmičenje - rekao je on, a o samoj trci je dodao:

- Direktor trke Majkl Masi je doneo niz kontradiktornih odluka, na primer, na početku trke je propustio da kazni Hamiltona zbog skraćivanja staze, a za istu takvu stvar ranije je dva puta kažnjavao Ferstapena, čak i za manji prekršaj. Pa odjednom se dešava da je Mercedesov bolid u poslednje četiri trke spektakularno brz. Ne tvrdim, ali čini mi se da je sve vodilo dramatizaciji u samom finišu sezone.

Majkl Masi, direktor trke, u najmanju ruku je šokirao trkački svet svojim odlukama.

- Mislim da se Masi uspaničio i da nije znao kako pravilno da proceni pri donošenju odluke prilikom izlaska sejfti-kara. Na kraju kao da je rekao: "Evo vam poslednji krug, pa odlučite", a to je za Maksa bio zicer, pošto je imao nove gume. Da se razumemo, nisam fan ni Ferstapena ni Hamiltona, ali drago mi je zbog Maksove pobede jer su ovi iz Mercedesa konstantno kukali, stalno im nešto smeta. Pa i Hamiltonove izjave u smislu da mu smeta kad rival krivuda, na primer... Pa to je trkanje, čoveče. Neka te i udari.

Šta imaju da komuniciraju timovi s direkcijom

Kulundžić se ne slaže ni s tim da je timovima omogućeno da komuniciraju s direkcijom tokom trke.

- Smeta mi i to, šta ima da komuniciraju? Dobiju obaveštenje o kazni i to je to. Pa im ovi kažu imate ponudu. Kakvu ponudu? Ili je kazna ili nije.