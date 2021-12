VELIKI DERBI I EVROPSKI SPEKTAKL: Novi Beograd dočekuje Brešu

Novi vaterpolo spektakl i veliki derbi zakazan je za utorak od 19 časova i 45 minuta. Novi Beograd će dočekati Brešu, aktuelnog šampiona Italije i jednog od favorita za trofej Lige Šampiona. Nakon četiri odigrana kola Breša se nalazi na deobi prvog mesta Grupe A sa učinkom od tri pobede i jednim nerešenim ishodom. Novi Beograd ima isti učinak kao Barseloneta i zauzima treću poziciju sa skorom 2-2.

Nema sumnje da će se na bazenu “11. april” ponovo gledati vrhunski vaterpolo, a podrška Novobeograđanima sa tribina će bit ii te kako značajna.

’’Ovo je još jedna teška utakmica u nizu. Razlika je u tome što smo u međuvremenu imali jedan kraći period da se odmorimo i malo napunimo baterije posle zgusnutog kalendara teških utakmica. Nadam se da smo uspeli da se osvežimo i vratimo preko potrebnu energiju kako bismo dočekali Brešu na našem terenu na najbolji mogući način. Predstoji nam zaista težak zadatak – počeo je priču Vujasinović i potom nastavio analizom rivala:

- Breša je izuzetan protivnik i jedan od favorita za osvajanje Lige šampiona ove sezone. Pokazali su to u prva četiri kola. Neke su iznenadili, uključujući i mene, jer nisam očekivao da će izgledati tako dobro na početku sezone pošto su promenili par bitnih igrača. Međutim, sklopili su se jako dobro i igraju odličan vaterpolo. Mislim da će nam biti potrebna najbolja utakmica ove sezone da bismo došli do pobede, ali mislim i da smo spremni za to. Dočekujemo ih sa velikom željom da uz dobru igru dođemo do novih bodova - konstatovao je Vujasinović.

Grčki reprezentativac i prvotimac Novobeograđana Angelos Vlahopulos bio je u timu Breše prošle sezone kada je u žestokoj konkurenciji osvojio prvenstvo Italije:

- Mislim da će utakmica biti izuzetno fizički teška i zahtevna. Breša je odlično pripremljen tim koji puno pliva, veoma je borben i uvek fokusiran. Mi smo spremni na to, a najvažnije za nas je da osvojimo tri boda, jer je ovo naša kuća i želimo da pobedimo svaku utakmicu na domaćem terenu.

Vlahopulos je potom upitan kako se oseća što će igrati utakmicu protiv doskorašnjih saigrača i trenera:

- Uvek je čudan osećaj igrati protiv svojih prijatelja i trenera sa kojima si proveo mnogo vremena. Oni su deo mog života, oni su u mom srcu i deo moje karijere. Ipak, oni su moji protivnici 32 minuta u bazenu. Možemo da popijemo piće, kafu ili odemo na večeru, ali u bazenu smo protivnici i svako od nas želi da ostvari pobedu. Zato smo tu i zato igramo na ovom nivou – zaključio je Vlahopulos ističući da će dati sve od sebe da pomogne svom timu da stigne do još jedne pobede.

