DEJAN JOVOVIĆ POSLE UTAKMICE SA PARTIZANOM: Pobeda nam je bila veoma značajna da dalji tok lige

Trener vaterpolista Novog Beograda Dejan Jovović je posle pobede nad Partizanom 16:10 u drugom kolu drugog dela Superlige rekao da je taj trijumf bio veoma značajan za njegov tim. Bio je to četvrti okršaj Novobeograđana i crno-belih i četvrta pobeda Novog Beograda ove sezone. Tako je ekipa Dejana Jovovića ostala jedina neporažena u domaćem prvenstvu. "Nama je ova pobeda bila značajna zbog plasmana na kraju ovog ligaškog dela sezone. Sada smo otišli na dve pobede više u odnosu na Partizan, što nam daje realne šanse da na kraju ligaškog dela završimo na prvom mestu. To nam u polufinalu i finalu plej-ofa daje prednost domaćeg terena, u odlučujućim utakmicama", rekao je Jovović i dodao: "Bila je to utakmica sa naša dva potpuno različita lica. Konfuzno smo igrali na početku, bili smo stalno u zaostatku. Međutim, nismo gubili glavu i to je bilo veoma bitno na ovom meču. Onog momenta kada smo uspeli da stabilizujemo našu odbranu, od tog trenutka smo primili samo dva gola i izneli ovu utakmicu na onaj način na koji smo i želeli". Najbolji igrač utakmice bio je Dušan Mandić koji je postigao šest pogodaka, a trener Jovović osvrnuo se i na njegov učinak. "Dušan Mandić je u ovom trenutku možda najbolji svetski igrač, uz svog Filipa Filipovića. On ima kapacitet da reši utakmice, to pitanje se uopšte ne postavlja. Meni je drago da je on izneo ovu utakmicu kao pravi kapiten. Moramo da imamo u glavi da je Dušanu Mandiću ovo prvi put da je kapiten u nekom klubu. Mislim da je i njemu ovo velika škola za nastavak njegove karijere u budućnosti. Očekujem da bude lider u narednom periodu, kako u našem klubu, tako i u srpskoj reprezentaciji. Očekivao sam od njega da on može da nosi ovaj tim, on je to i pokazao", objasnio je Jovović. Prvotimac Novog Beograda Miroslav Perković analizirajući utakmicu sa Partizanom rekao je da njegov tim u prvom poluvremenu nije izgledao dobro, ali da je u nastavku utakmice uspeo da stigne do željene igre. "Uspeli smo da se stabilizujemo, nije bilo lako jer su igrači Partizana, prema onome što sam ja osetio u vodi napredovali od poslednjeg našeg duela. Imaju vrlo jak tempo igre, fizički su dosta jači, tako da uopšte nije bilo lako. Srećan sam što smo u drugom poluvremenu uspeli da se vratimo i da odigramo veoma dobro. Primili smo samo dva gola i odigrali jako dobar napad", objasnio je Perković.

Kurir sport