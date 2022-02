NEVENA IGNJATOVIĆ: Oporavak teče kako treba, verujem u čuda

Ignjatović je pre nekoliko nedelja doživela nezgodan pad na treningu pred trku Svetskog kupa u Kortini, a u razgovoru za sajt Olimpijskog komiteta Srbije ona je istakla da je "koleno dobro", da je otok potpuno spao i da nema nikakve bolove.

"Daću sve od sebe na Olimpijskim igrama da se što pre vratim i nadam se da kada stanem na sneg, da neću imati probleme, što je u stvari ključno. Pratila sam i vidim da je sneg prilično 'gladak' i mislim da po nekom mom osećaju i iskustvu, ne bi trebalo da bude problema za mene", rekla je ona.

Ignjatović je na svojim četvrtim Igrama bila prijavljena za tri discipline (superveleslalom, spust i alpsku kombinaciju), ali je odustala od nastupa u superveleslalomu pošto bi to bilo veliko opterećenje za nogu.

"Odlučili smo da mi prva trka bude spust koji će se održati 15. februara. Moja omiljena disciplina, a to je alpska kombinacija biće održana 17. februara", rekla je srpska skijašica.

Ignjatović je navela da je vrlo teško davati bilo kakve prognoze, ali je istakla da očekuje da nema nikakvih problema što se tiče noge i zdravlja.

"Ja bih svakako bila zadovoljna rezultatom koji je bolji od rezultata na prethodnim Igrama. Da se sve ovo nije dogodilo, rekla bih da je to definitivno moguće i radiću na tome. Naravno da bih volela da ostvarim plasman u top 10 na Olimpijskim igrama. Uz sve to što se dogodilo, to bi za mene bio dosta dobar rezultat", rekla je ona.

"Ja verujem u čuda, idem u Peking dosta pozitivna, raspoložena i daću sve od sebe. Jedva čekam da osetim sneg u Kini i celu atmosferu i nadam se najboljem", zaključila je Ignjatović.

(Kurir sport/OKS)