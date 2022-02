NAJVEĆI SKANDAL U PEKINGU Bugarska skijašica KIPTI OD BESA: Zašto se to nije dogodilo nijednoj od 30 devojaka? Da li je pošteno?

Bugarka je šokirana je na Zimskim olimpijskim igrama jer joj je radnik na stazi u Pekingu upropastio trku u alpskom skijanju.

Vukadinova je uz mnogo sreće ostala nepovređena, dobila je drugu priliku za spust, ali više ništa nije bilo isto...

Besna i tužna oglasila se na društvenim mrežama.

"Ne mogu da verujem šta mi se dogodilo", započela je ispovest bugarska skijašica:

"Pre svega, mnogo emocija trenutno prolazi kroz mene. Ne mogu čak ni da opišem šta sam osećala posle te prve vožnje.

Pomislila sam „Zašto ja?”, „Zašto se to nije dogodilo nijednoj od 30 najboljih devojaka?”, „Da li bi to uopšte moglo da se dogodi bilo kojoj od njih?”, „Da li je to uopšte pošteno?”.

Ne znam koji je pravi odgovor na ta pitanja. Sve što znam je da sam čak i sa frakturom šake skijala veoma dobro (pre nego što je taj čovek odlučio samo da ostavi metal na kapiji). Pokazala sam sebi da mogu, da sam jaka, da mogu sve", poručla je Eva Vukadinova na Instagramu, pa nastavila:

foto: Pritnscreen

"Da, naravno, dolazim iz male skijaške nacije u poređenju sa ostalima koji se takmiče, ali ću reći šta mislim. Iako sam dobila drugu šansu, svi znamo da nije isto. Ne kada morate da se spustite do žičare, idite gore, spustite se na start (sa mojom trkačkom skijom) i počnete istog trenutka. Naravno, možda nisam vrhunski skijaš niti se borim za medalju, ali sam takođe mnogo radila da bih stigao ovde! Zar bar ne zaslužujem istu šansu kao i svi ostali?

Razočarana sam i ne mogu da verujem da se ovo desilo na vrhunskom sportskom događaju kao što su Olimpijske igre.

U svakom slučaju, možda se to dogodilo s razlogom. Drago mi je što nisam slomila noge na toj kapiji. Jedno je biti na putu da nešto popravimo, drugo je ostaviti takav teški metal na kapiji. I povrh toga da se pretvarate da je to sasvim normalno.

Tužna sam, zaista tužna, ali i srećna i ponosna na sebe što sam se borila do kraja. Takođe nikada neću odustati od osmeha na licu, jer me ništa ne može srušiti.

Veoma sam zahvalan za svu podršku", napisala je bugarska skijašica.

(Kurir sport)