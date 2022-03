RUS IZ DONBASA STIGAO U LONDON: Nikita Krilov "AL KAPONE" spreman za meč, ali i provokacije ENGLEZA!

Ruski MMA borac Nikita Krilov radiće 19. marta u Londonu meč u okviru UFC protiv škotskog borca Pola Krejga. Ova borba dobila je drugačiji karakter posle intervencije ruske vojske u Ukrajini, tako da se Nikita Krilov nalazi pod ogromnim pritiskom.

Snažni Rus bori se u teškoj kategoriji i važi za jednog od najiskusnijih UFC boraca sa postsovjetskog prostora. Rođen je u gradu Krasnji Luč u Lugansku, regionu koji se odvojio od Ukrajine i u kojem ratni sukobi traju osam godina. U slučaju da pobedi Škota, Nikita Krilov (30) dobiće priliku za revanš protiv zemljaka Magomeda Ankalajeva, inače Dagestanca.

Krilov se bori u UFC od 2013. godine, sa pauzama u 2017. i 2018. Teškom mukom stigao je do Londona, jer je Rusija pod sankcijama Zapada.

- UFC me je zamolio da stignem što je pre moguće. Čim sam dobio vizu krenuo sam i 1. marta sam već bio u Londonu. Poremetio sam malo plan priprema, ali u principu, ovde smo da sve nadoknadimo. U formi sam, sada je sve u redu - rekao je Krilov za portal Sport24 i dodao:

- Nisam dosad osetio bilo kakav pritisak. Prošle nedelje naša ekipa je izašla u šetnju centrom Londona i tamo smo gledali miting sa ukrajinskim zastavama. Čak i na parlamentu i na palati, vijorile su se ukrajinske zastave sa britanskim. To je ovde opšte raspoloženje. A što se nas tiče, platne kartice nam ne rade. Kada me u prodavnicama ili ugostiteljskim objektima pitaju: „Zašto kartica ne radi?“, ja im kažem „verovatno zato što je to ruska“.

Upitan da li očekuje negativnu reakciju sa tribina tokom borbe, Krilov kaže:

- Smatram sebe moralno stabilnom osobom. Malo je verovatno da će me to izbaciti iz takta. Više puta sam morao da se borim u rodnim zemljama rivala. Navijači navijaju za svoje i imaju pravo da izraze svoj stav.

Govorio je o sukobu između Ukrajine i Rusije koji traje više od 20 dana.

- Sada ima mnogo sportista, mnogo boraca koji pričaju o glavnoj temi koja se pokreće. Čak i da mi je bilo interesantno da razvijam tu temu, razumem da će biti ljudi sa drugačijim mišljenjem. Uvek će postojati opoziciona strana i to će izazvati mnogo negativnosti. Zašto učiniti da se ljudi osećaju negativno? Onda je najbolje da svoje mišljenje zadržim za sebe. Jasno je da imam samo jednu temu u glavi i ne želim da je izgovaram, ali sve ovo što se sada dešava u medijima, za neke javne ljude, 60-70 odsto njih samo skreće pažnju na sebe. Oni nisu toliko zainteresovani da nešto promene koliko da izraze mišljenje i skrenu pažnju na svoju ličnost. Ja nemam tu želju - rekao je Krilov, prenosi Match TV.

Nikita Krilov ima nadimak "Al Kapone", a trenutno je na završnoj godini Pravnog fakulteta u Donjecku. Za sebe kaže da je Rus, ali je uvek isticao da je ponosan što se rodio u Ukrajini, pa se neretko puta fotografisao sa obe zastave.

