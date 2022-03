POZNATI FINALISTI KUPA SRBIJE: Vojvodina protiv Metaloplastike brani trofej!

Vojvodina je nakon neizvesnih šezdeset minuta odlične utakmice u SRC Dubočica u Leskovcu savladala SPD Radnički rezultatom 23:21 (12:12) i obezbedili plasman u finale.

Novosađani će u petak od 19:00 časova krenuti u borbu za četvrti uzastopni trofej nacionalnog Kupa.

Inicijativa Vojvodine početkom susreta donela je Novosađanima četiri gola prednosti (7:4) nakon uvodnih deset minuta igre. Radnički je, međutim pružio odličan otpor u narednim minutima i sa četiri uzastopna pogotka dolazi do izjednačenja (7:7). Krenula je prava borba i nadmetanje dve ekipe u kojoj su dva rivala igrala gol za gol, a čvrsta igra u odbrani je rezultirala malim brojem golova u nastavku.

foto: RSS

Kragujevčani su minut do isteka prvog dela igre prvi put došli do prednosti na utakmici, ali Vojvodina na isteku poluvremena dolazi do izjednačenja (12:12) i tim rezultatom se odlazi na odmor.

Nastavak utakmice je doneo nova uzbuđenja i ljubitelji rukometa u Leskovcu su imali priliku da gledaju odlično izdanje i Vojvodine i Radničkog.

Izabranici Đorđa Teodorovića su ponovo uspeli da anuliraju prednost koju je Vojvodina stekla početkom drugog poluvremena, a zatim u 45. minutu uspeli da povedu sa dva gola prednosti (18:16). Iskustvo Vojvodine je ipak presudilo u nastavku. Aktuelni osvajač Kupa je u završnici uspeo da vrati rezultat u svoju korist i trijumfovao sa 23:21

foto: RSS

U drugom polufinalu rukometaši Metaloplastike trijumfovali su protiv domaće Dubočice i zakazali okršaj sa Vojvodinom za trofej nacionalnog Kupa.

Izabranici Miodraga Kažića su u odličnoj atmosferi SRC Dubočica u Leskovcu slavili rezulattom 30:24 (13:11) i ostvarili plasman u finale.

Domaćini su nošeni odličnom atmosferom u SRC Dubočica u Leskovcu imali prednost početkom utakmice. Međutim, nakon vođstva Dubočice od 3 gola razlike, pri rezultatu 10:7 usledila je serija Metaloplastike kojom su gosti iz Šapca najavili preokret. Odbrane Darka Arsića su unele dodatnu sigurnost u ekipu, pa je Metaloplastika sa dva gola prednosti otišla na odmor (13:11).

foto: RSS

Zalet koji je uhvaćen krajem prvog dela igre, izabranici Miodraga Kažića nastavljaju i početkom drugog poluvremena i u 33. minutu stiču pet golova prednosti. Dubočica je uspela da smanji na 17:20, ali niz grešaka u napadu doprinosi da Metaloplastika do sredine drugog poluvremena ponovo uspeva da ode na pet golova razlike (17:23).

Domaća ekipa uprkos punoj hali i sjajnoj podršci sa tribina nije uspela da se vrati u meč, pa su Šapčani u 53. minutu povisili prednost na 27:19. Razlika u korist Metaloplastike na isteku utakmice bila je nedostižna, pa je Dubočica do kraja uspela tek da smanji rezultat na 24:30.

foto: RSS

Finale Kupa prof. dr Branislav Pokrajac između Vojvodine i Metaloplastike na programu je u petak, 1. aprila od 19:00 časova uz direktan prenos na RTS 2.

