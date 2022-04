VATERPOLO SPEKTAKL U BEOGRADU: Radnički, Novi Beograd, Jug i Jadran u borbi za trofej u Regionalnoj ligi

Polufinalni mečevi na programu su danas - od 18.00 će se sastati Novi Beograd i Radnički, dok je od 20.15 na programu duel Juga i Jadrana.

Finale se igra u nedelju od 20.30.

Radnički iz Kragujevca je ove sezone već osvojio jedan trofej i to u Kupu Srbije, kada su u finalu upravo bili bolji od današnjeg rivala Novog Beograda.

"Očekivanja su ista kao i prošle godine. Ambicije su nam najveće moguće u svim takmičenjima. Prvi trofej smo osvojili iako je Novi Beograd bio favorit, kao što je to i na ovom turniru i kao što će biti do kraja sezone. Ali, ovo je sport, čuda su moguća", rekao je trener Radničkog Uroš Stevanović na konferenciji za novinare.

"Već jednom smo to pokazali u Kupu Srbije i nadam se da ćemo to potvrditi i danas i da ćemo osvojiti Jadransku ligu", dodao je on.

foto: VK Radnički

Novi Beograd je ligaški deo regionalnog takmičenja završio na prvom mestu i tako dobio domaćinstvo završnog turnira. Novobeogradjani su ove sezone na 12 utakmica zabeležili 10 pobeda, jedan remi i samo jedan poraz.

"Spremili smo se najbolje što smo mogli. Ambicije su nam uvek najveće i mislim da ovaj tim u svaku utakmicu ulazi da pobedi, jer ne vidim razloga zašto bi bilo drugačije. Daćemo sve od sebe", rekao je trener Novog Beograda Igor Milanović.

"Verujem u svoj tim i mislim da možemo da pobedimo i da dođemo do trofeja", dodao je Milanović.

U drugom polufinalu fajnal-fora Jadranske lige će se u reprizi finala Kupa Hrvatske sastati Jug i Jadran. Ovo će biti njihov peti međusobni meč ove sezone u svim takmičenjima, a trenutni rezultat je 2:2.

Trener dubrovačkog tima Vjekoslav Kobešćak rekao je da je završni turnir u Beogradu kraj odličnog takmičenja u kojem nije bilo lake utakmice.

"Mislim da će polufinala zaista biti spektakularna i nadam se da će svi uživati u tome. Mi uvek dolazimo da pobedimo, ali moram da priznam i da je sam nastup na ovako kvalitetnom turniru velika stvar", rekao je Kobešćak.

Jadran iz Splita je ligaški deo regionalnog takmičenja završio na trećem mestu, a trener Mile Smodlaka je istakao da je uspeo da kompletira tim i da su se priključili donedavno povredjeni igrači.

"Nadam se da će biti spremni, biće sigurno u sastavu, a videćemo koliko će moći da nam pomognu", rekao je Smodlaka.

"Naš najveći problem ove sezone je što uspevamo da steknemo osetniju prednost, ali onda iz neobjašnjivih razloga prelako dopuštamo protivniku da se vrati u meč. Mnogo smo o tome razgovarali, radimo na tome da to ispravimo. Nadam se da ćemo na ovom turniru pokazati da smo iz svega toga svi zajedno nešto naučili", dodao je on.

Najuspešniji klub u istoriji Jadranske lige je dubrovački Jug sa četiri titule šampiona.

Tri puta šampion je bilo Primorje, do dva pehara stizali su Jadran iz Herceg Novog i zagrabačka Mladost, a po jednom su prvo mesto osvajali italijanski Pro Reko i Radnički iz Kragujevca, koji je ujedno i branilac trofeja osvojenog prošle godine u Zagrebu.

Beta