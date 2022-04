TIMSKA POBEDA RED BULA! Verstapen: Zasluženo smo završili na prvoj i drugoj poziciji

"Nikad ne znaš koliko ćeš biti konkurentan po ovom vremenu, ali mislim da smo odradili jako dobar posao i da smo zasluženo završili na prvoj i drugoj poziciji", rekao je Verstapen, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Aktuelni svetski prvak je ostvario 22. pobedu u karijeri, dok je drugo mesto pripalo njegovom timskom kolegi Serhiju Peresu.

Holanđanin je na stazi u Imoli ostvario pol poziciju, pobede u sprint trci i Velikoj nagradi Emilije Romanje, a vozio je i najbrži krug.

"Uvek je teško postići tako nešto, ali i juče i prekjuče smo bili dobri i izgledalo je da će biti jak vikend", dodao je on.

Verstapen je istakao da je početak trke bio veoma važan, a da su posle procenjivali kada treba preći na srednje tvrde gume.

"Dok vodite morate da diktirate tempo, a u početku je uvek malo teže, ali sve smo dobro izveli", istakao je on.

foto: Profimedia

Peres je dodao da je trka u Imoli bila veoma intezivna.

"Danas je bilo najvažnije da ne grešimo. U ovakvim uslovima je bilo teško doći do prvog i drugog mesta. Mislim da je to odličan rezultat za tim. Nismo imali sreće na početku, bilo nam je teško. Veoma sam zadovoljan što su danas svi nasmejani u timu", rekao je Peres.

Treće mesto zauzeo je vozač Meklarena Lando Noris, kojem je ovo šesti podijum u karijeri.

"Srećan sam, tim to zaslužuje. Od pozicije gde smo bili u prvoj trci, do podijuma, to je vrhunski rad tima. To je samo naporan rad tima. Mnogo vremena uloženog u fabrici i ovde u Imoli", istakao je Britanac.

U generalnom plasmanu posle četiri trke vodi vozač Ferarija Šarl Lekler, koji je trku posle izletanja u završnici završio na šestom mestu.

Lekler na prvom mestu plasmana ima 86 bodova, Verstapen je drugi sa 59, a treći Peres ima 54 boda.

Naredna trka vozi se 8. maja za Veliku nagradu Majamija.

