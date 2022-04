IVANA VULETA OTVARA SEZONU: Odbrojavanje do Vanda dijamantske lige 2022!

Tokom celog kruga, koji traje pet meseci i obuhvata 14 gradova širom sveta, najbolji svetski sportisti će se boriti za mesto u finalu Vanda dijamantske lige u Cirihu 7-8. Septembra.

Nakon otvaranja sezone u Dohi 13. maja i putovanja u Birmingem osam dana kasnije, sportisti će imati priliku da testiraju mesto domaćina Svetskog prvenstva u atletici 2022. kada serija stigne u Judžin 28. maja. Najbolji na svetu će se zatim uputiti u Rabat 5. juna, pre nego što će se vratiti u Evropu do kraja meseca sa mitinzima u Rimu, Oslu, Parizu i Stokholmu.

Nakon Svetskog prvenstva, Vanda dijamantska liga će se vratiti u Kinu prvi put od 2019. godine, sa Šangajskom dijamantskom ligom koja je zakazana za 30. jul i stanicom u Šenženu, najnovijem dodatku u seriji, 6. avgusta.

foto: Srpski Atletski Savez

U avgustu će se mitinzi održati u Monaku i Lozanu pre poslednje serije u Briselu 2. septembra. Oni sportisti koji su osvojili dovoljno bodova će se zatim uputiti u Cirih, gde će 32 šampiona Vanda Dijamantske lige biti krunisani na dvodnevnom finalu sezone 7-8. septembra.

Mnogi od vodećih svetskih atletičara su potvrđeni za prvih nekoliko susreta. Doha će, na primer, organizovati uzbudljiv okršaj na 400 metara sa preponama između osvajača srebrne olimpijske medalje Raija Bendžamina, osvajača bronzane olimpijske medalje Alison Dos Santos i osvajača svetske bronzane medalje Abderrahmana Sambe – trojice od pet najbržih muškaraca svih vremena.

Olimpijski šampioni Mutaz Baršim, Đanmarko Tamberi, Mondo Duplantis i Niraj Čopra takođe su potvrđeni na otvaranju ove serije mitinga.

Sukob tri svetska šampiona u skoku s motkom biće jedan od vrhunaca Dijamantske lige Muler u Birmingemu kasnije ovog meseca. Olimpijska šampionka Katie Nageotte bori se protiv dvostrukog svetskog šampiona u dvorani Sandija Morisa i olimpijske šampionke 2016. Katerine Stefanidi.

Svetska i olimpijska šampionka Malaika Mihambo suočava se sa dvostrukom svetskom šampionkom u dvorani Ivanom Vuletom u skoku u dalj, dok se dvostruki svetski šampion u dvorani Samjuel Tefera bori protiv osvajača bronzane olimpijske medalje Džošem Kerom na 1500 metara.

Polja koja su do sada najavljena za Prefontaine Classic u Judžinu 28. maja su učitana. Sve tri osvajačice medalja sa 800 metara za žene na prošlogodišnjim Olimpijskim igrama - Athing Mu, Keeli Hodgkinson i Raevin Rogers - biće ponovo okupljene na Hejvord Fildu. Oni će se boriti protiv svetskog šampiona Halimah Nakaaii i svetskog šampiona u dvorani Ajee Vilson.

Duplantis je takođe potvrđen i svetski rekorder će se suočiti sa osvajačem srebrne olimpijske medalje Krisom Nilsenom, olimpijskim šampionom 2016. Tijagom Brazom i dvostrukim svetskim šampionom Semom Kendriksom.

Na 100 metara za muškarce, olimpijski šampion Marsel Džejkobs će se sukobiti sa olimpijskim šampionom na 200 metara Andreom De Grasom. Među ostalim osvajačima zlatnih olimpijskih medalja koji su potvrđeni za taj miting su sprinterka sa preponama Džasmin Kamačo-Kvin i zvezde u jednom krugu Rai Bendžamin i Majkl Norman.

Više zvezda će biti objavljeno za sve sastanke u narednim nedeljama, postavljajući scenu za ono što će izgleda biti očaravajuća godina atletske igre.

2022 Wanda Diamond League calendar

13 May – Doha (QAT) 21 May – Birmingham (GBR) 28 May – Eugene (USA) 5 June – Rabat (MAR) 9 June – Rome (ITA) 16 June – Oslo (NOR) 18 June – Paris (FRA) 30 June – Stockholm (SWE) 30 July – Shanghai (CHN) 6 August – Shenzhen (CHN) 10 August – Monaco (MON) 26 August – Lausanne (SUI) 2 September – Brussels (BEL)

Kurir sport