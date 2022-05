TRKA IZ BLOKA ZAKAZANA ZA SUBOTU: Sjajan, humanitarni povod i reper Beogradskog sindikata kao predvodnik

Trojka iz bloka je ponovo zamenila loptu u svrhu prikupljanja donacija za socijalno ugrožene, višečlane porodice.

Pomenuta organizacija će u subotu, 7. maja, imati veliku humanitarnu trku u kojoj će svako moći da učestvuje uz donaciju od najmanje 2.000 dinara.

Trasa je oko 18 kilometara, od Novog Beograda do manastira Fenek u Jakovu, okupljanje je u 9 časova, a start u 10.

Kao i od svih drugih akcija Trojke iz bloka ili organizacije Srbi za Srbe, prikupljen novac će služiti za pomoć ugroženih višedetnih porodica širom zemlje i regiona.

foto: Trojka iz bloka

Prvih 100 prijavljenih učesnika će dobiti majicu trke, gotovo da su ta mesta popunjena, a prijave se mogu ostvariti na mejl trojkaizbloka@gmail.com ili telefon 065/5355227.

Okupljanje učesnika je u Bloku 70a u subotu od 9 časova, kod okretnice autobusa 67, 76 i 708l, u ulici Omladinskih brigada.

Među učesnicima biće i poznatih lica, a među njima i čuveni srpski reper i član Beogradskog sindikata Boško Ćirković Škabo, reper i ultra maratonac:

- Trčim svakoga dana, bez izgovora. U pitanju je prva i nadamo se, već od sledeće godine, tradicionalna trka - Trka iz bloka. Organizuju je Trojka iz bloka i Srbi za Srbe, inspirisali su me da sa Ultra trkačem Srbije pripomognem tome, makar u ovom prvom izdanju, a nadam se da će se omasoviti i samo od sebe nastaviti, da mi nećemo biti potrebni. Trka se prvi put dešava u Beogradu, start je iz Bloka 70a do manastira Fenek i ta trasa je ono što je dosta bitnije od kilometraže, zbog određene simbolike. Trka je humanitarnog karaktera kao i svi drugi događaji Trojke iz bloka i to je najbitnije - poručio je Škabo.

