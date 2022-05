ISTORIJSKI USPEH NAŠIH BOKSERKI: Srpkinje zaustavljene na korak od medalje u Istanbulu

U konkurenciji 310 bokserki iz 73 zemlje sveta Srbija je pokazala snagu, volju, znanje i hrabrost. Nijanse su odlučile da se selekcija Srbije iz Turske vrati bez medalja, ali tri reprezentativke naše zemlje Zekić, Janićijević i Šadrina Svetski šampiona 2022. završile su plasirane među osam najboljih na planeti što je rezultat za poštovanje.

foto: BSS

U Omladinskom i sportskom objektu Bašakšehir u Istanbulu boje Srbije branile su: Snežana Šiljković u kategoriji do 48 kilograma, 50 kg Nina Radovanović, 54 kg Jelena Zekić, 60 kg Natalija Šadrina, 63 kg Jelena Janićijević i u kategoriji do 66 kg Milena Matović. Reprezentativke Srbije na šampionatu sveta u Turskoj predvodili su treneri Marko Tubić, Luis Frometa, Bato Venkov, Darko Radovanović i Stefan Hubert.

„Bokserski savez Srbije prezadovoljan je izdanjima naših najboljih bokserki na Svetskom prvenstvu u Istanbulu. Naše tri reprezentativke borile su se za ulazak u polufinale i time sigurnu bronzu, nakon nemilosrdn ih borbi protiv izuetnih protivnica zaustavljene su na tom pohodu. Nema razloga za žal, dobar rezultat je ostvaren i sada ih čeka period novog velikog rada i priprema za ono što bi trebalo biti kruna sezone, a to je učešće na šampionatu Starog kontinenta za seniorke koje će biti održano u Budvi nakon oduzimanja domaćinstva Rusiji. Evropsko prvenstvo zakazano je za oktobar mesec i verujemo da će naše devojke zasijati punim sjajem, pokoriti konkurenciju i Srbiji doneti medalje“ – istakao je predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.

foto: BSS

U četvrtfinalnim susretima naše bokserke imale su izuzetno teške protivnice. Jelena Zekić borila se protiv Kazahstanke Zolaman, Jelena Janićijević protiv Irkinje Brodharst, dok je Šadrina u reprizi četvrtfinala Svetskog prvenstva od pre dve godine odmerila snage sa Brazilkom Fererirom jedno od najvećih imena na događaju, a osvajačica srebrne medalje na Olimpijskim igrama koja je i pre mesec dana trijumfovala na Prvenstvu američke bokserske konfederacije.

„Porazi nas bole, ne možemo reći da nam srce nije slomljeno, verovale smo u medalje, u to da ćemo raširiti srpsku zastavu na dodeli medalja. Borile smo se do poslednjeg atoma snage, bile maksimalno motivisane i hrabre do poslednjeg gonga, ali šta je tu je, sada se okrećemo novim zadacima, pre svega Evropskom prvenstvu u Budvi gde nas verujem ništa neće zaustaviti u jurišu na pobednička postolja“ – zaključila je naša mlada reprezentativka Jelena Zekić koja je nosila srpsku na svečanom otvaranju SP u Istanbulu.

foto: BSS

