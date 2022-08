GASIJEV ZOVE SRPSKU BRAĆU NA SPEKTAKL: Srbija je savršena zemlja, prelepih i divnih ljudi...

Zapitali smo se bar jednom u životu gledajući akcione heroje na velikom TV platnu da li je to baš tako kako je na filmu, da li pršte udarci, da li vlada rad, red i disciplina, da li se proliva znoj i krv u toj meri... Da to nije samo puka predstava za one koji vole akciju, energiju, udarce, pad, ali i šampionski povratak, da je to nešto jače od toga, da je to ono što i sam naziv kaže plemenita veština uverila nas je poseta treningu jednog od najvećih aktuelnih asova svetskog profi ringa, Rusa Murata Gasijeva koji će novu pobedu na profi sceni vojevati kod Geozavoda i Beograda na vodi. I ima tu svega toga što su nam omiljena filmska izdanja o bokserima prezentovala, sve je satkano u jedno sa jednim ciljem, a to je trijumf u ringu.

“Gvozdeni” nokauter iz Rusije Gasijev izabrao je srpsku ružu vertova, planinski raj Zlatiboru za finiš priprema za izlazak na veliku scenu u Beogradu gde će se za 30. trijumf u karijeri boriti protiv Amerikanca Karlosa Velča. Zatekli smo ga u potpunoj samouverenosti, motivisanosti i hirurški preciznom planu rada kojim korak po korak brusi formu do savršenstva koji želi da demonstrira 26. avgusta 2022. na platou iza Geozavoda u Beogradu na vodi i ostvari novi nokaut, “broj 22” u karijeri u živom TV prenosu na TV Arena.

“Veoma sam uzbuđen, čekao sam ovaj moment veoma dugo i verujem da ćemo ja i moj protivnik pružiti ljubiteljima boksa veoma dobru borbu. Moj protivnik je veoma iskusan, dobar, jak, ali ja sam spreman za duel sa njim i za novu pobedu. Nije mi važno odakle dolazi moj protivnik, da li je u pitanju Amerikanac, Englez ili slično, niti ko je bokser protiv kojeg boksujem, moj posao je samo da uđem u ring i pobedim” – objašnjava 28 – godišnji Gasijev.

Srbija je već na prvu loptu osvojila srce Gasijeva, svetskog boks asa koji je sa svojih 25 nosio naslov šampiona planete (IBF titulu od 2016. do 2018. i WBA titulu 2018 u teškoj kategoriji do 90,7 kg).

“Srbija je savršena zemlja, prelepih i divnih ljudi. Svaki dan ovde donosi mi nove prijatelje, broj se konstantno uvećava i veoma sam srećan u Srbiji. Uvek za pripreme za meč biram planinu, ovaj put je to Zlatibor i sve teče savršenim tokom” – ističe Murat Gasijev.

Pripreme na Zlatiboru protiču u strogoj, spartanskoj disciplini.

“Da, budimo se oko 8 časova, odmah odradimo istezanje, zatim trčimo oko 40 minuta na stadionu, slede vežbe za kondiciju, zatim prvi boks trening, nakon toga ručak, kratak odmor i zatim drugi trening koji je obično sparing. Ide večera i odlazak na spavanje” – objašnjava “gvozdeni” Rus koji kaže da mu se dopala srpska hrana, da je jaka i ukusna i da će nakon meča u Beogradu jesti mnogo srpske nacionalne hrane, jer trenutno je zbog meča na posebnom režimu ishrane.

Svetski boks as veliki je ljubitelj fudbala, navija za ruski klub Alanija iz Vladikakvaza njegovog rodnog grada, ruske republike Osetije. Oduševljen je srpskim i planetarnim teniskim asom Novakom Đokovićem.

“Najveća zvezda Srbije je Novak Đoković. Gledao sam puno njegovih mečeva, kako se bori, kako igra, veoma dobar momak zaista. Čitao sam i članke o njemu i video da puno novca daje na pomoć ljudima kojima je potrebna pomoć”.

Bokserske saveze Srbije i Rusije veže bratska ljubav, iskreni odnosi, zajednički rad na stvaranju novih boks šampiona. Kroz ovu saradnju došlo je i do toga da meč Gasijev – Velč bude upravo u prestonici naše zemlje.

“Predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin je veliki čovek, moj prijatelj, puno je uradio i puno radi za boks. Bokserski savezi Rusije i Srbije su veliki prijatelji, pomažu se i verujem da ćemo u budućnosti imati puno velikih boks mečeva u našim zemljama. Pozivam sve ljubitelje boksa u Srbiji, moju srpsku braću da dođu na meč 26. avgusta u Beograd. Obećavam da ću im pružiti veliki i izuzetni, spektaklurani drama boks šou” – zaključio je Murat Gasijev deveti najbolji aktivni teškaš na svetu sa skorom (28-1, 21 KO).

(Kurir sport)