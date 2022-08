OGLASILA SE IVANA VULETA: Emotivna ispovest zlatne srpske šampionke! VIDEO

Srpska atletičarka Ivana Vuleta osvojila je večeras zlatnu medalju u skoku udalj na Evropskom prvenstvu u Minhenu.

Vuleta je do drugog evropskog zlata na otvorenom stigla sa preskočenih sedam metara i šest centimetra iz prve serije, čime je izjednačila svoj najbolji rezultat ove godine.

- Ostala sam kao nedorečena. Grde me kad nešto najavim pa ne uradim. Po ono što sam došla to sam i ispunila. Ovo sam čekala četiri godine. Znala sam da neće biti lako. Nemica je postala u međuvremenu svetska prvakinja i olimpijska pobednica. Stvarno sam uživala, atmosfera je bila fantastična. Nisam mogla da se načudim kako to izgleda pred punim stadionom. Vratila sam se izvornoj sebi i načinu na koji ja pristupam takmičenju. Od prvog do zadnjeg skoka, ovo mi je jedna od najjačih serija bez ozbira što je bilo hladno. Nisam ni malo sumnjala. Znala sam da ću izazvati Malaiku prvim skokom. To sam tražila, da se približim svom ličnom rekordu. Mnogo sam srećna i ponosna, uživam! Hvala svima puno na podršci - rekla je vidno emotivna Ivana Vuleta.

01:48 Ivana Vuleta posle osvojene zlatne medalje

Najbolja srpska atletičarka je u drugoj seriji skočila 6,98 metara, u naredne tri je prestupila, dok je u poslednjoj seriji nije skakala.

Druga srpska predstavnica u ovom finalu, Milica Gardašević zauzela je sedmo mesto sa preskočenih 6,52 metra.

Srebrnu medalju osvojila je aktuelna olimpijska i svetska šampionka, Nemica Malaika Mihambo skokom od 7,03 metra, dok je bronza pripala Britanki Džasmin Sojers koja je u poslednjoj seriji skočila 6,80 metara.

Kurir sport