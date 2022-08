SVETSKI BOKS SE VRATIO U BEOGRAD: Održano zvanično merenje boksera pred spektakl u Beogradu na vodi

Sve je spremno za boks spektakl u Beogradu, koji će biti održan u prelepom ambijentu kompleksa Beograd na vodi, na platou iza Geozavoda 26.08.2022. sa početkom od 19:30 časova. Organizator ove boks manifestacije je Bokserski savez Srbije i kompanija Patriot.

Za sve ljubitelje plemenite veštine pripremljeno je devet borbi vrhunskih majstora ringa, a kao poslastica biće poslednja borba večeri u 12 rundi u kojoj će snage odmeriti 28- godišnji prekaljeni i rezultatski dokazani as profi ringa Rus Murat Gasijev koji je nosio naslov šampiona planete, IBF titulu od 2016. do 2018. i WBA titulu 2018 u teškoj kategoriji do 90,7 kg i neustrašivi Amerikanac, 42 – godišnji Karlos Velč (21-2-1, 18 KO) koji je u poslednje četiri godine nanizao 19 mečeva i isto toliko pobeda.

Pre njih u ring će izaći i pokazati svu svoju snagu i znanje pledaja srpskih boks asova, kao i njihovih rivala koji stižu sa svih strana meridijana. Beograd, Srbija i svet putem malih TV ekrana imaće priliku da na delu vidi zlatnog srpskog boksera sa Evropskog šampionata 2022. Artjoma Agejeva, šampiona Beogradskog pobednika 2022. Jovan Nikolić, najboljeg srpskog profesionalnog boksera u poluteškoj kategoriji Marka Nikolića, kapitena srpske boks reprezentacije, superteškaša Vladan Babić…

Zvanično merenje boksera, učesnika spektakularne profesionalne boks noći u Beogradu održano je u TC Galerija (Beograd na vodi).

U glavnom gradu Srbije boks spektakl koji će biti održan 26. avgusta 2022, uz direktan TV prenos na TV Arena i besplatan ulaz, svim akterima mečeva doneće nove bodove za balkansku, evropsku, odnosno svetsku rang listu. Nakon zvaničnog merenja bokseri istakli da su spremni da pruže partije za pamćenje.

“Obećavaju da se neće štedeti za trijumf, biće nemilosrdna borba i neka pobedi ko bude bolji. Svi ljubiltelji boksa na našim prostorima zaslužili su da uživaju u jednoj vrhunskoj profi boks manifestaciji, u kvalitetnim borbama, bokserima, razmeni energije uz maksimalnu motivaciju i žar za pobedom koji ovaj sport i krasi i razdvaja od svega drugog. Dugo u našem glavnom gradu nije bilo boks manifestacija ovog ranga i nivoa, decenijama na našoj sceni nismo imali svetskog šampiona kalibra Gasijeva koji će povratak u svetske visine tražiti upravo u našem Beogradu kojim je i on očaran i iz kojeg želi da ode sa 30 pobedom u karijeri koja će mu doneti nove poene i približiti ga borbi za povratak šampionskih pojaseva” – rekao je sportski direktor Bokserskog saveza Srbije Mane Marčeta.

Uvodne borbe: Milosav Savić – Miloš Terzić (do 86 kg), Nenad Jovanović – Nazif Sejdi (64kg), Marko Nikolić – Majkl Obin (82kg), Vladan Babić - Dražan Janjanin (+91), Jovan Nikolić – Petar Stošić (75kg), David Džukaev – Ondrej Budera (79kg), Aslambek Idigov – Abraham Gabriel Buonarigo (77 kg), Artem Agejev – Diego Adrian Maroči (79 kg),

Glavna borba: Murat Gasijev – Karlos Velč (+91 kg)

(Kurir sport)