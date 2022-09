SPEKTAKL NA ADI: Beograd na mapi svetskog triatlona! FOTO

Finiš leta 2022. na beogradskom moru, popularnoj oazi srpske prestonice, Adi Ciganliji obeležiće trka triatlonaca najmasovnija, najkvalitetnija i najizazovnija do sada.

Najveća triatlon trka na našim prostorima pod nazivom - 11TriBelgrade koja je ujedno i Prvenstvo Srbije u poludistanci zakazana je za 18. septembar 2022. i sastoji se iz tri dela: 1.9 km plivanja na Adi Ciganliji, 90 km vožnje bicikla podeljene u 4 kruga, 21.1 km trčanja; 3 kruga uz live tv prenos na TV Arena.

Trka će okupiti oko 500 učesnika, a ono što je novitet u odnosu na prethodne godine je to što je 11TriBelgrade na Adi Ciganliji od ove godine dobila status PTO trke (World Rankings Points Event) čime se postavlja novi nivo za takmičare i vrhunsko iskustvo u triatlonu, kao i prilika da se takmiče i osete uzbuđenje profesionalnih trka. PTO je organizacija u vlasništvu sportista posvećena prikazivanju strasti, atletizma i odlučnosti profesionalnih triatlonaca, inspirišući svet kroz izvanredne performanse i neverovatne priče.

Ovim povodom organizovana je konferencija za medije čelnih ljudi organizacije ove trke, uz prisustvo i podršku najboljeg srpskog triatlonca Ognjena Stojanovića koji su nas iz prve ruke obavestili šta se lepo sprema u svetu sporta čeličnih, upornih i nepokolebljivih atleta.

“Ovo je treća trka ove godine koju organizuje sportsko udruženje 11Tri i kulminacija svih prethodnih dešavanja. Sve trke su bile Prvenstva Srbije, a ova trka je zaštitni znak našeg udruženja, festival sporta i predstavljanja triatlona u Srbiji. Ovogodišnja trka je specifična po tome što ove godine mnogo više žena nego do sada, što nas izuzetno raduje. Imaćemo preko 200 takmičara iz 17 zemalja sveta, a pored individualni takmičara imamo i 17 štafeta. Triatlon je najbrže rastući sport na svetu i jedini u poslednjih deset godina koji je povećao broj disciplina na Olimpijskim igrama. Trku organizuje sportsko udruženje 11tri u saradnji sa triatlon savezom Beograda, pod pokroviteljstvom Ministarstva za sport i omladinu i sekretarijata za sport Grada Beograda. Naša trka je jedna od retkih trka koje su se održavale i u vreme pandemije kada su takmičenja širom sveta bila na čekanju. Ulažemo svu energiju i snagu da napravimo jedan kontinuitet u organizacij trka kroz godine i da ucrtamo Beograd na mapu značajnih triatlonskih trka na planeti. Ove godine smo uspeli dobiti status PTO, kao jedna od trka koja je kvalitetna, pruža dobru uslugu takmičarima i ima potencijal da preraste u mnogo veću, sa brojem takmičara u jednom danu od preko 1000”, objašnjava Ivan Buđa tehnički direktor trke 11TriBelgrade.

Trasa trke 11TriBelgrade ima svoju specifičnost – takmičari najpre plivaju u jezeru Ade, zatim izlaze na maršutu Obrenovački put prema Železniku koja se u terminu od 6:30 do 11:30 u nedelju 18. septembra zatvara za potrebe trke. U povratku od Železnika prolazi se dalje pored Ade i prelazi se Novi most koji će takođe biti zatvoren za potrebe trke. Kada takmičari izvezu 90 km u četiri kruga, sledi polumaraton koji takmičari trče od Ade do Beograda na vodi i nazad.

"Ovo je završni deo takmičarske sezone, većini je forma veoma visoka. Tokom zimskog perioda treniramo po šest meseci i to je temelj treninga, svaki triatlonac trenira stalno, potrebno je mnogo vremena i odricanja. Naporan je sport, ali uživamo u ovom što radim. Dugo se bavim trialtonom, 11 puta sam pobedio na Balkanskom prvenstvu, sledi mi sada za vikend 12. prilika na prventvu koje će biti održano u Zagrebu. Ovo mi je prva sezona u dugom trialtonu, do prošle godine sam bio u olimpijskom sa željom da odem u Tokio i malo mi je nedostajalo. Ovo mi je prva prava sezona, zadovoljan sam što sam se plasirao na SP u polu Ironmen-u, a trka na Adi koju organizuje "11tri" je posebno značajna za mene i daću sve od sebe da je završim trijumfalno. Činjenica da je ove godine trka na Adi PTO, da ćemo dobijati bodove za svetsku rang listu, da ima ozbiljan nagradni fond za Balkan, da će doći takmičari koji suprofesiolani i nazivaju triatlon svojim poslom je nešto što me zaista motiviše. U triatlonu sam od 2005. i retko se dešava da na domaćem terenu u Srbiji imam priliku da se takmičim na međunardonoj trci ovakvog ranga, spremiću se vreoma dobro i jedva čekam 18. septembar ” – rekao je najbolji i najtrofejniji srpski triatlonac i šampion Balkana poslednjih 11 godina Ognjen Stojanović.

Prekaljeni triatlonac iako u rekreativnim vodama, jedan je od najpoznatijih i najboljih takmičara koje naša zemlja ima u ovom sportu, učestvovao je i na najprestižnijoj “Ajronmen” trci na Havajima.

“Peti put biću učesnik trke na Adi čiji je organizator 11tri. Ova trka nama koji živimo u Beogradu je posebna, iz dva razloga, logistični nam je jako jednostavno da svu opremu koja je za triatlon neophodna dopremimo do mesta na kome će se trka održavati, a drugo svi mi koji se trkamo u triatlonu volimo da ostvarimo neko jako dobro vreme. Mislim da je ova trka u Beogradu najbrža koju iko od nas ima priliku da se takmiči. Pliva se u relativno kontrolisanim uslovima, nećete naići na talase od metar i po na Adi, vozi se na autoputu imate samo nekoliko uspona, trči se na potpuno ravnoj stazi i nazad. Prilika za obaranje ličnog rekorda, a kako je trialton sport u kome se čovek takmiči sam sa sobom i ovo je prilika da ostvari rezultat sa kojim će se da se pohvali. Na dan trke uvek je bilo lep dan, to očekujemo i ovaj put, zato dođite da uživate i vidite nešto što nije svakodnevnica. U šatefatama imamo slučajeve da učestvuju mama, tata i neko od dece, tako da imam jedan praznik sporta i pozivam sve Beograđane da dođu taj dan na Adu i provedu sa nama” – zaključio je Bojan Đurić.

